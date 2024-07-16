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不同以往的恐怖片！《血繼》取材「真實事件」 登印尼電影票房冠軍

記者許逸群／綜合報導

轟動印尼的電影《血繼》不同於以往的恐怖片，不採用宗教與傳統文化作為題材，而是專注於家庭內部的恐怖與繼承之謎。導演伊納拉莎拉菲娜以及編劇馮蒂安蘇萬迪花了長達1年的時間，深入探索社會真實事件，特別是「手足失和」與「繼承」於現實生活中普遍存在的議題。《血繼》將在7月19日於台灣上映，

▲▼印尼電影《血繼》。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲恐怖電影《血繼》將於7月19日在台灣上映。（圖／采昌國際多媒體提供）

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印尼恐怖電影《血繼》以關係不睦的兄妹作為主角，敘述瑟納（布萊恩多馬尼飾演）與黛惟（亞薩明賈塞姆飾演）在母親驟逝之後，與疏離多年的父親和祖母重聚，在詭譎氣氛壟罩的豪宅中展開新生活，並嘗試繼承使家族三代興旺的屠宰事業，同時卻默默發現身邊有不尋常的跡象正在發生。

▲▼印尼電影《血繼》。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲▼電影《血繼》題材內容跳脫於以往的恐怖片。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲▼印尼電影《血繼》。（圖／采昌國際多媒體提供）

編劇馮蒂安蘇萬迪表示，恐怖片《血繼》耗費1年的時間精心構思劇情，力求通過真實生活中常見的家庭衝突，描繪出戲劇性和緊張感十足的故事情節。他表示：「這部電影代表著一些家庭，他們可能因為繼承某些事物而感到壓力，不得不接受這些東西，因為這是義務與傳承。」

▲▼印尼電影《血繼》。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲電影《血繼》光是編劇就耗時1年。（圖／采昌國際多媒體提供）

相對於印尼恐怖片常見的宗教與傳統文化題材，《血繼》勇於跳脫窠臼，選擇以跳躍驚嚇、詭異老歌和貼近現實的家庭衝突來吸引觀眾。導演伊納拉莎拉菲娜認為，這種做法能更深入地觸及觀眾心中的恐懼與不安：「希望這部電影能夠為所有觀眾帶來一場令人滿意、耳目一新的恐怖呈現。」

▲▼印尼電影《血繼》。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲電影《血繼》在印尼一上映就立刻勇奪票房冠軍。（圖／采昌國際多媒體提供）

年僅25歲的正妹導演伊納拉莎拉菲娜首執導筒。長期懷抱電影夢的她說：「我真的不敢相信可以在這個年紀，得到這樣的機會！我很興奮也很感激！」雖然過去曾有製作短片的經歷，並擔任過其他電影的助理導演，但實際擔綱長片導演、要帶領將近1千個人一起工作，也讓她坦言：「更加複雜！」

另外，本片是由20多歲影視新血組成的「Z世代創作團隊」。除了有初試啼聲的導演與編劇之外，監製團隊也大有來頭，由年僅23歲的新生代藝人暨導演烏邁沙哈布擔任監製，以及印尼超人氣女星碧莉麗拉圖康熙娜退居幕後，擔任執行監製與行銷。值得一提的是，電影在印尼上映後，勇奪印尼電影票房冠軍。

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血繼, 電影, 印尼電影

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