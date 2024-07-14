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33度高溫！朴寶劍「滿臉汗也堅持」幫百位粉簽名　現場台粉：真的很暖

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員朴寶劍於13日參加《朴明洙的Radio Show》錄製，這次純粹是義氣出演讓製作組相當感動外，還會把握空檔與窗外的粉絲互動，下班路更特別走到戶外幫每位粉絲簽名。一名台灣粉當天也有到現場：「那天首爾好像是最熱的一天，有33度，他滿臉都是汗，但還是幫大家簽完了名。」

▲▼朴寶劍。（圖／讀者提供）▲▼朴寶劍。（圖／讀者提供）

▲朴寶劍在結束電台行程後，在廣場一一幫粉絲簽名。（圖／讀者授權提供）

《朴明洙的Radio Show》節目組透露：「朴寶劍其實沒有要宣傳什麼，這次真的是義氣出演，他還為明洙哥和製作組買了自己很喜歡的三明治店的三明治。」此外，他在節目中的「即興鋼琴演奏」、「為了讓明洙哥安心休假，自己可以當特別DJ」、「選擇推薦曲時的慎重思考」，都讓人對他的敬業精神和暖心舉動印象深刻。

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當天首爾氣溫高達33度，許多粉絲圍在廣播室外等待朴寶劍。他趁著休息時間走到窗戶邊與粉絲互動，不僅詢問「看得到嗎」，還主動請經紀人買飲料請粉絲喝，並特別舉起朴明洙送的花，和粉絲送的飲料做認證。

▲▼朴寶劍。（圖／讀者提供）▲▼朴寶劍。（圖／讀者提供）

▲朴寶劍一有空檔就會與粉絲互動。（圖／讀者授權提供）

▲▼朴寶劍。（圖／讀者提供）

▲朴寶劍請經紀人買飲料給在外等待的粉絲。（圖／讀者授權提供）

▲▼朴寶劍。（圖／讀者提供）▲▼朴寶劍。（圖／讀者提供）

▲朴寶劍特別與粉絲分享朴明洙送的花，兩人還勾肩合照。（圖／讀者授權提供）

結束行程後，朴寶劍在電視台閘門內與粉絲打招呼，發現無法從閘門處直接離開後，便特別在停車場外再次下車與粉絲互動，過程中他不斷呼籲要守秩序保護眾人的安全，為了盡量幫現場每位粉絲簽完名，特別改到廣場頂著大太陽持續簽了13分鐘。

一名台灣粉向《ETtoday星光雲》分享，當天大約有100多位粉絲到場，朴寶劍簽名速度其實已經很快了，但因為人實在太多，也是簽了10幾分鐘，當天首爾溫度有33度，朴寶劍簽到後來滿臉都是汗但還是幫大家簽名和互動，真的非常暖心。

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