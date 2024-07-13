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首公開提與Bright戀情！　鄭乃馨甜曝「私下相處模式」：很幸福

記者劉宛欣／綜合報導

「泰版道明寺」人氣男星Bright在今（2024年）年4月被目擊與曾參加中國大陸選秀節目《創造營》的泰籍華裔女星鄭乃馨（Nene）在日本街頭牽手，瞬間引爆輿論，兩人隨後大方發文認愛，小倆口認愛以後越愛越大方，不時透過社群放閃。近日，鄭乃馨參加公開活動，首次提及了與Bright的感情現況，經泰媒報導後，火速引發微博熱烈討論，衝上熱搜榜。

▲鄭乃馨說跟Bright戀情很順利。（圖／翻攝自微博）

▲Bright、鄭乃馨越愛越大方。（圖／翻攝自微博）

鄭乃馨近日出席公開活動，泰媒沒有放過詢問她與Bright現況的機會，她被問及兩人關係也侃侃而談，透露與男友很順利、很幸福，還提到Bright之前經歷過很多「Drama」的事，自己就像朋友一般，在男友身邊鼓勵、安慰對方，聽男友訴說。由於男方曾因辱華爭議而遭陸網出征，因此她所提及的「Drama」也被部分網友聯想到與辱華事件有關。

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▲鄭乃馨說跟Bright戀情很順利。（圖／翻攝自微博）

▲鄭乃馨出席公開活動提到戀情。（圖／翻攝自微博）

陸網雖對兩人很感冒，但鄭乃馨談及與Bright戀情現況的相關報導討論，依舊衝上了微博熱搜，貼文底下湧入大量網友狂酸「無所謂，別又來中國撈錢就行」、「真是一個被窩睡不出兩種人」、「知道了，就去享受戀愛吧，反正粉絲也脫粉了吧」、「很好，別來中國了」。

此前，Bright於6月初舉行演唱會時，鄭乃馨用行動力挺男友、到場支持，她不但加入工作人員的大合照，還在Instagram限時動態曬出與Bright的合照。照片中，她與男友一起比YA，開心地對鏡頭微笑，隨後男方也轉發該動態，兩人越愛越大方。

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Bright, 鄭乃馨, Nene

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