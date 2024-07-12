成龍新片不只AI回春！　「年輕戲份找別人演」陸網挖出替身鄭業成

記者陳芊秀／綜合報導

70歲香港武打巨星成龍推出新片《傳說》，是2005年《神話》的續集，不僅砸下3億人民幣（約新台幣13億）超大預算，更運用AI技術打造「27歲成龍」。然而電影上映3天票房慘烈，更被陸網質疑不只AI回春，而是找替身演出年輕版成龍，且幕後替身是陸劇男神鄭業成，引發議論。

▲成龍新片《傳說》票房失利，網傳AI年輕版成龍是另外找人演，替身是陸劇男神鄭業成。（圖／翻攝自微博）

《傳說》描述考古教授尋獲神秘古玉，因此穿越回到古代，並且與匈奴公主展開一段情緣。預告片中，70歲成龍仍展現好身手，且AI技術將穿越回古代的成龍年輕回春，與古力娜扎大談跨越時空的虐戀，不少鐵粉稱讚成龍敬業。

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年輕版成龍更受到陸網關注。有人曬出電影一幕，質疑年輕版成龍不只是AI技術回春，而是替身演出再AI換臉，更有人將鄭業成的古裝造型與年輕版成龍比對臉型，揣測替身演員是找鄭業成來演出，同時鄭業成在片中也有一個角色，但是戲份不多。

▲成龍新片《傳說》嘗試AI技術，打造27歲年輕版成龍。（圖／翻攝自微博）

▲網友質疑《傳說》年輕版成龍不只是AI把臉蛋回春，年輕戲份找鄭業成演出。（圖／翻攝自微博）



質疑文火速在陸網傳開，網友驚呼「所以是別人演的，AI換臉成龍？」、「這個劇為什麼不是成龍自己拍啊，還找個別的年輕人先演，他在換臉」、「看《傳說》太好笑了，AI換臉沒換好， 一會兒鄭業成一會兒成龍」、「有好幾個地方AI是不是故障了，鄭業成的臉都出來了」。另外，有網友認為劇組應該給鄭業成最基本的尊重。

▲網友比對鄭業成與年輕AI成龍的臉型。（圖／翻攝自微博）

▲網友質疑。（圖／翻攝自微博）

《傳說》導演唐季禮曾在試映會回應為何會有AI年輕版成龍。他表示這是一種探索和大膽嘗試，而全片90%認為是可以的，也確實有一部分沒有做到最好。不過AI年輕成龍這個想法總歸也做出來了，電影很多打戲、騎馬戲、角色又笑又哭，做的過程中也克服了很多技術難題，自己也盡了最大努力，希望大家多多包容。《傳說》上映3天，票房5311萬人民幣（約台幣2.3億元）。

▲《傳說》導演唐季禮回應AI版成龍，表示盡了最大努力，希望大家多多包容。（圖／翻攝自微博）