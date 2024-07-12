ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

成龍新片不只AI回春！　「年輕戲份找別人演」陸網挖出替身鄭業成

記者陳芊秀／綜合報導

70歲香港武打巨星成龍推出新片《傳說》，是2005年《神話》的續集，不僅砸下3億人民幣（約新台幣13億）超大預算，更運用AI技術打造「27歲成龍」。然而電影上映3天票房慘烈，更被陸網質疑不只AI回春，而是找替身演出年輕版成龍，且幕後替身是陸劇男神鄭業成，引發議論。

▲▼成龍新片《傳說》票房慘，陸網傳AI年輕版成龍是另外找替身演。（圖／翻攝自微博）

▲成龍新片《傳說》票房失利，網傳AI年輕版成龍是另外找人演，替身是陸劇男神鄭業成。（圖／翻攝自微博）

《傳說》描述考古教授尋獲神秘古玉，因此穿越回到古代，並且與匈奴公主展開一段情緣。預告片中，70歲成龍仍展現好身手，且AI技術將穿越回古代的成龍年輕回春，與古力娜扎大談跨越時空的虐戀，不少鐵粉稱讚成龍敬業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

年輕版成龍更受到陸網關注。有人曬出電影一幕，質疑年輕版成龍不只是AI技術回春，而是替身演出再AI換臉，更有人將鄭業成的古裝造型與年輕版成龍比對臉型，揣測替身演員是找鄭業成來演出，同時鄭業成在片中也有一個角色，但是戲份不多。

▲▼成龍新片《傳說》票房慘，陸網傳AI年輕版成龍是另外找替身演。（圖／翻攝自微博）

▲成龍新片《傳說》嘗試AI技術，打造27歲年輕版成龍。（圖／翻攝自微博）

▲▼成龍新片《傳說》票房慘，陸網傳AI年輕版成龍是另外找替身演。（圖／翻攝自微博）

▲網友質疑《傳說》年輕版成龍不只是AI把臉蛋回春，年輕戲份找鄭業成演出。（圖／翻攝自微博）

質疑文火速在陸網傳開，網友驚呼「所以是別人演的，AI換臉成龍？」、「這個劇為什麼不是成龍自己拍啊，還找個別的年輕人先演，他在換臉」、「看《傳說》太好笑了，AI換臉沒換好， 一會兒鄭業成一會兒成龍」、「有好幾個地方AI是不是故障了，鄭業成的臉都出來了」。另外，有網友認為劇組應該給鄭業成最基本的尊重。

▲▼成龍新片《傳說》票房慘，陸網傳AI年輕版成龍是另外找替身演。（圖／翻攝自微博）

▲網友比對鄭業成與年輕AI成龍的臉型。（圖／翻攝自微博）

▲▼成龍新片《傳說》票房慘，陸網傳AI年輕版成龍是另外找替身演。（圖／翻攝自微博）

▲網友質疑。（圖／翻攝自微博）

《傳說》導演唐季禮曾在試映會回應為何會有AI年輕版成龍。他表示這是一種探索和大膽嘗試，而全片90%認為是可以的，也確實有一部分沒有做到最好。不過AI年輕成龍這個想法總歸也做出來了，電影很多打戲、騎馬戲、角色又笑又哭，做的過程中也克服了很多技術難題，自己也盡了最大努力，希望大家多多包容。《傳說》上映3天，票房5311萬人民幣（約台幣2.3億元）。

▲▼成龍新片《傳說》票房慘，陸網傳AI年輕版成龍是另外找替身演。（圖／翻攝自微博）

▲《傳說》導演唐季禮回應AI版成龍，表示盡了最大努力，希望大家多多包容。（圖／翻攝自微博）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

南半球女王細肩帶彈奶 「我只是從沙發上坐下去」

推薦閱讀

蔡阿嘎爆「退追嘎妹」3蹊蹺被挖！她親揭消失影片真相⋯首回應：忙著呢

蔡阿嘎爆「退追嘎妹」3蹊蹺被挖！她親揭消失影片真相⋯首回應：忙著呢

購物天后電話講一半「突發怪聲」！友驚：邊聊邊榨乾老公 陳真羞認了

購物天后電話講一半「突發怪聲」！友驚：邊聊邊榨乾老公 陳真羞認了

《全明星》林玉書認「到星巴克兼職」　零戲份悄關IG…發文曝困境

《全明星》林玉書認「到星巴克兼職」　零戲份悄關IG…發文曝困境

「常被搭訕開房間」飽受困擾！　日甜美正妹果斷剃髮…對比照曝引熱議

「常被搭訕開房間」飽受困擾！　日甜美正妹果斷剃髮…對比照曝引熱議

「前AV女優」現味全龍啦啦隊徵選！　日籍蘭蘭拍7年引退：喜歡台灣

「前AV女優」現味全龍啦啦隊徵選！　日籍蘭蘭拍7年引退：喜歡台灣

江坤俊否認性騷請辭節目！　鄭凱云發長文：不能做錯事還不承認

江坤俊否認性騷請辭節目！　鄭凱云發長文：不能做錯事還不承認

Kim曬Nico老公視角泳裝照　被抓包「修到欄杆歪掉」回答超懂生存

Kim曬Nico老公視角泳裝照　被抓包「修到欄杆歪掉」回答超懂生存

這群人木星才剛單飛...又認「分手17年男友」！　崩潰痛哭內幕曝光

這群人木星才剛單飛...又認「分手17年男友」！　崩潰痛哭內幕曝光

「台灣第一女優」只和男友拍！原因全說了 殘酷3下場曝：必須退役

「台灣第一女優」只和男友拍！原因全說了 殘酷3下場曝：必須退役

成人展員工爆「常被要公關票」！蔡阿嘎急PO VIP截圖：我都自己買

成人展員工爆「常被要公關票」！蔡阿嘎急PO VIP截圖：我都自己買

孫安佐呼麻另有內幕！　住泰14年女星岳庭揭「警方真實反應」

孫安佐呼麻另有內幕！　住泰14年女星岳庭揭「警方真實反應」

佩佩站日本老街自拍　「後方驚現詭異臉」她自我安慰：一定是面具

佩佩站日本老街自拍　「後方驚現詭異臉」她自我安慰：一定是面具

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蔡阿嘎爆「退追嘎妹」3蹊蹺被挖！她親揭消失影片真相⋯首回應：忙著呢

購物天后電話講一半「突發怪聲」！友驚：邊聊邊榨乾老公 陳真羞認了

《全明星》林玉書認「到星巴克兼職」　零戲份悄關IG…發文曝困境

「常被搭訕開房間」飽受困擾！　日甜美正妹果斷剃髮…對比照曝引熱議

「前AV女優」現味全龍啦啦隊徵選！　日籍蘭蘭拍7年引退：喜歡台灣

江坤俊否認性騷請辭節目！　鄭凱云發長文：不能做錯事還不承認

Kim曬Nico老公視角泳裝照　被抓包「修到欄杆歪掉」回答超懂生存

這群人木星才剛單飛...又認「分手17年男友」！　崩潰痛哭內幕曝光

「台灣第一女優」只和男友拍！原因全說了 殘酷3下場曝：必須退役

成人展員工爆「常被要公關票」！蔡阿嘎急PO VIP截圖：我都自己買

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

成龍, 傳說

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 朱芯儀患幽閉恐懼症8年未就醫　過雪隧「開窗崩潰大哭」：像溺斃
  2. 火球祭首波卡司陣容曝光！　唱紅《鬼滅》主題曲日團要來了
  3. 陳語安「玩AI特效」：幫我試個瀏海！　成果照曝留言一面倒
  4. 獨家直擊／好香！女神Red Velvet降臨高雄機場　華莎一路簽名寵粉
  5. 孫生再發聲「有問過要不要道歉」　還原過程喊話：是妳朋友說沒事
  6. 演藝工會前會長康凱爆打員工…還嗆「找人弄你」　判2月+拘役50天
  7. 他們認識20年！金喜善笑認「GD是我孫子～」交情驚人　李壽根嚇到
  8. 子宮肌瘤手術3個月「又長到2.5公分」！　《浪姐5》柳岩熬過低潮
  9. 王淨海灘脫了！解放泳衣「布料少到快包不住」激辣上圍被萬人看光
  10. 曾智希「卵子剩四顆」試管失敗陷憂鬱　曾子益拚做人老婆喊：弄在裡面

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366