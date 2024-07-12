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台灣之光！奧斯卡提名導演王湘聖將回台　《弟弟》亞洲日舞影展放映

記者蕭采薇／台北報導

2024亞洲日舞影展（Sundance Film Festival:Asia）將於8月21日在台北舉辦，包括10部長片與5部短片。其中最令人期待的就是由台裔美籍導演王湘聖編劇與執導的開幕片《弟弟》（Dìdi）。導演王湘聖也因《奶奶跟外婆》獲得第96屆奧斯卡提名，身為台灣之光的王湘聖是榮獲奧斯卡提名後首度回台。

▲台裔美籍導演王湘聖《弟弟》，將於亞洲日舞影展放映。（圖／亞洲日舞影展提供）

▲台裔美籍導演王湘聖《弟弟》，將於亞洲日舞影展放映。（圖／亞洲日舞影展提供）

開幕影片《弟弟》榮獲2024日舞影展美國劇情片競賽觀眾票選獎、評審團特別獎(最佳整體演出)，該部影片更有金馬影后陳沖演出。導演王湘聖也將回台，參加亞洲日舞影展開幕紅毯及相關活動。

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本屆亞洲日舞影展，除了影片放映外，更有《野馬少年》(Sujo)、《藥影迷蹤》(Little Death)、《危脆之戰》(Porcelain War)、《怪物戀人》(Your Monster)等多部影片導演及《荒野心家園》(A New Kind of Wilderness)製片等人一同來台參與，並出席開幕紅毯及論壇活動，屆時將會與台灣電影明星與幕後工作者交流。 

▲台裔美籍導演王湘聖《弟弟》，將於亞洲日舞影展放映。（圖／亞洲日舞影展提供）

▲台裔美籍導演王湘聖，以《奶奶跟外婆》獲得第96屆奧斯卡提名。（圖／亞洲日舞影展提供）

日舞影展總監兼公共關係主任尤金．赫南德茲（Eugene Hernandez）及日舞影展選片總監金佑谷（Kim Yutani）共同表示：「我們很高興也很榮幸能夠再度受邀回到台北舉辦活動，這次挑選了在2024日舞影展中獲獎的10部長片及5部得獎短片，期望給全台熱愛電影的觀眾帶來精彩的電影饗宴。並希望與亞洲乃至全球的獨立電影工作者有更多的交流。非常期待在台北的戲院及論壇講座中與大家互動，共同慶祝2024亞洲日舞影展的一系列活動。」

 

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王湘聖, 亞洲日舞影展

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