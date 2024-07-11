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「中職啦啦隊」網路聲量排名曝光！　李多慧打敗林襄「奪冠軍寶座」

記者孟育民／台北報導

中華職棒今年6隊激烈對壘，在場上球員精采對決之際，場邊的「勝利女神」們也是話題不斷。《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「中職啦啦隊成員」話題的網路聲量表現，由李多慧奪冠。

▲李多慧。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

▲李多慧網路聲量排行第一。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

觀察網友討論中職啦啦隊的話題，可以發現「中職最大咖」的李多慧憑藉超群的舞力與熱情洋溢的可愛表情紅遍台灣，不光廣告代言接到手軟，更上傳個人單曲《Nevertheless》，並嘗試跨足演藝圈、影視圈，今年擔任味全龍啦啦隊雙隊長之一的她，被不少粉絲盛讚「舞蹈始終是她的強項，真的無人匹敵」、「她跳舞真的還是中職最強」，而她首次嘗試的「蕾絲矇眼」舞蹈更獲得眾多的關注，有人稱讚「舞感真的好有魅力，肢體動作也很棒」、「讓小龍女上升了不少層次」等，也讓許多網友更加期待她下一次的演出。

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▲李多慧。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

▲李多慧近期活動量超多。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

同屬味全龍啦啦隊的「林襄」也是受到網友們高度討論的成員，在加盟味全龍啦啦隊後，正式成為「小龍女」的她引來不少外界的關注，而林襄與李多慧的「夢幻同框」更讓不少粉絲叫好，但也有網友心疼地談到林襄肉眼可見的變瘦許多，襄民更是喊話道「還是漂亮啦，只是希望不要瘦到不健康了」、「好好吃飯顧健康啦QQ」，希望偶像在為別人加油同時，也應該為了自己加油，在外界輿論下勇往直前。

▲林襄（圖／翻攝自Facebook／林襄Mizuki）

▲林襄近期推出日本寫真集，人氣依舊超高。（圖／翻攝自Facebook／林襄Mizuki）

而台鋼雄鷹旗下的「WING STARS」隊員「一粒」則因著葉保弟應援曲而爆紅，有著高學歷、超仙氣質的她成為新一代的啦啦隊女神，讓每次比賽都成為「粒寶樂園」，網友紛紛大喊「粒家軍集合！」，大讚一粒「表情有練過！同樣的動作旁邊的表情就沒這麼 電人」、「她跳的葉保弟（應援曲）真的最好看」，另外也有網友認為一粒初出茅廬便迅速爆紅，未來十分令人期待，希望她能在接下來的應援中更加成長，擄獲更多球迷的心。

▲一粒死亡角度依舊可愛。（圖／翻攝自一粒Threads）

▲一粒。（圖／翻攝自一粒Threads）

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李多慧, 林襄.一粒, 啦啦隊, 中職啦啦隊

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