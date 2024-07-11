尼可拉斯凱吉兒爆「用致命武器襲母」被捕！高額交保金曝　脫序行為起底

記者黃皓瑋／綜合報導

韋斯頓凱吉（Weston Cage）是影帝尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）的長子，日前因使用「致命性武器」襲擊他人而被捕。然而有消息傳出，其實他攻擊的對象正是他的媽媽、尼可拉斯凱吉的前妻克里斯蒂娜富爾頓（Christina Fulton），他過往的脫序紀錄也隨之曝光。

▲尼可拉斯凱吉（左）與韋斯頓凱吉。（圖／路透）



洛杉磯警方昨（10日）發布聲明，證實韋斯頓凱吉遭到逮捕，原因是他使用了致命性武器攻擊別人。據外媒《太陽報》報導，韋斯頓凱吉被捕後，他的爸爸尼可拉斯凱吉支付了15萬美元（約台幣488萬元）的高額交保金，他目前已離開看守所。

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此外也有知情人士透露，韋斯頓凱吉此次被捕與他在今年4月時，攻擊媽媽克里斯蒂娜富爾頓的案件有關。他當時傳出在家中與媽媽發生口角，一時情緒失控出手攻擊女方。不過，克里斯蒂娜富爾頓事後出面表示，在兒子動手前，雙方並沒有發生衝突。

▲尼可拉斯凱吉傳出花488萬為兒子交保。（圖／車庫娛樂）



現年33歲的韋斯頓凱吉從事音樂工作，也曾在多部尼可拉斯凱吉的電影中演出，不過他近年風波不斷。據外媒《People》報導，他2011年曾和前妻發生爭執，事後遭對方指控家暴；2017年酒駕撞上多個路標、以及停在路邊的車子後駕車逃逸，因而被警方逮捕。

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