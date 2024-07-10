李沐自爆高中不上課「教官敲家門關切」　吳慷仁一聽：我的不能播

記者黃庠棻／台北報導

末路愛情影集《塑膠花》持續熱播中，劇中角色看似一同走上逃亡之路，但其實一行人各懷鬼胎、各有所謀，吳慷仁的冷酷、高捷的矛盾、李沐的絕望、林鶴軒的迷戀，這些情感交織在一起，使得劇情更加有看頭，觀眾紛紛表示「很好看！緊湊刺激。」「節奏快、很精彩。」

▲《塑膠花》吳慷仁。（圖／Hami Video提供）

劇中李沐飾演外表是乖乖女，私底下行徑乖戾的高中生，私底下她表示「高中時有一陣子找不到唸書的動力，所以我就都沒有去上學。」坦言當時嚴重到教官來自家敲門，意外透露她也曾有過叛逆的青少年時期。而飾演李沐媽媽的葉全真則是因為高中就當模特兒，「常常沒辦法參加升旗等活動。」

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▲《塑膠花》李沐。（圖／Hami Video提供）

談到求學時期，林鶴軒自認叛逆又浪漫，高三時收到大兩屆的學姐傳來訊息，希望他翹課陪她去海邊度過情傷，「我為她翻牆出去，但因為我是副班長，自己還畫缺曠課。」周予天則是在高中時期瞞著家人刺青，「刺在背上，藏了兩年才被家裡知道。」只有吳慷仁沒有直接透露高中時期的不羈行為，只小心翼翼回應「能夠說的都不能播！」引起全場大笑。

▲《塑膠花》林鶴軒。（圖／Hami Video提供）

《塑膠花》導演鄭雅之巧妙地透過不同橋段，逐漸揭露劇中每個人的心理活動，最新劇情中，李沐深陷綁架危機，發現「男朋友」吳慷仁其實有妻小，當吳慷仁拿槍抵著李沐的頭，一向故作堅強的她終於迸出眼淚，並且質問吳慷仁：「一點喜歡都沒有嗎？」絕望哭泣的模樣令人心疼。