記者張筱涵／綜合報導

韓星閔庚勳今（10日）宣布喜訊，將在11月舉行結婚典禮，更在Instagram甜蜜告白「我遇見了一個希望能夠共同組建家庭、一起度過平凡日子的人」，並承諾會幸福過活，希望外界給予溫暖祝福。據悉，未婚妻是節目工作人員。

▲閔庚勳宣布11月結婚。（圖／翻攝自Instagram／minkyunghoon.official）



閔庚勳今天透過Instagram宣布喜訊，出道20年來的他有件事情想要親自跟粉絲宣布，那就是他將在11月舉行結婚典禮：「我遇見了一個希望能夠共同組建家庭、一起度過平凡日子的人，決定要成為彼此的避風港。我們會互相珍惜、相愛，幸福地生活。希望大家能以溫暖的心情祝福我們。」

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▲閔庚勳聲明全文。（圖／翻攝自Instagram／minkyunghoon.official）



據《體育京鄉》報導，閔庚勳和未婚妻是在節目相遇，去年底開始交往，對方是節目工作人員，一直到近期才討論出具體的婚禮日期，因此也是最近才開始通知身邊的人這個好消息。同時，他也主動向《認識的哥哥》工作人員和主持群們分享喜訊，並獲得了眾人的祝福。

【閔庚勳聲明全文翻譯】

大家好，我是閔庚勳。

現在是梅雨季節，雨下得很大，希望大家都能平安無事。

自從20歲出道以來，不知不覺已經過了20多年。感謝大家這段時間以來對我的支持和關注，讓我有機會成長和進步。我一直心懷感激。

今天有一個想親自告訴粉絲們的消息。今年11月，我要結婚了。

我遇見了一個希望能夠共同組建家庭、一起度過平凡日子的人，決定要成為彼此的避風港。我們會互相珍惜、相愛，幸福地生活。希望大家能以溫暖的心情祝福我們。

祝願大家身體健康，生活幸福美滿。

謝謝大家。