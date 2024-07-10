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死性不改！鄭俊英「夜店熱吻法妹」謊稱：我來自波士頓　小號貼文曝光

記者張筱涵／綜合報導

南韓歌手鄭俊英偷拍及散佈性愛片和集體性侵被判5年徒刑，今年3月出獄後，曾傳想復出音樂圈遭撻伐，沒想到其實他飛到歐洲，並在夜店搭訕且謊稱「我是來自波士頓的俊」，被一名里昂的正義網友爆料後，更說「我只是要跟別人當朋友，太失望了」。

▲▼鄭俊英。（圖／翻攝自YouTube／JTBC News）

▲鄭俊英在法國夜店搭訕年輕女孩並作親密接觸。（圖／翻攝自YouTube／JTBC News）

法國網友日前爆料在夜店巧遇鄭俊英，且對方四處搭訕還親上一名年輕女孩的消息。據《JTBC News》報導，發文者想要出面爆料，就是親自體會到鄭俊英根本沒有變，且甚至還想留在音樂圈這點令人感到噁心。

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發文者不只拍下了鄭俊英在夜店與年輕女性親暱互動的畫面，更曝光了和對方的Instagram私訊對話，可見鄭俊英自稱是「來自波士頓的俊」、「我是作詞作曲家，但我將在里昂開韓式餐廳，到時候再邀請你來」。而貼文中都是不露臉的背影和側面照，看起來過得十分愜意。

▲▼鄭俊英。（圖／翻攝自YouTube／JTBC News）▲▼鄭俊英。（圖／翻攝自YouTube／JTBC News）

▲鄭俊英小號發文都是不露臉的照片。（圖／翻攝自YouTube／JTBC News）

而當鄭俊英得知自己的小號被爆料後，便向發文者傳訊說「我只是要跟別人當朋友，太失望了」，接著便刪除了帳號。南韓網友看到消息後也都全面撻伐，「性犯罪者竟然這麼無所謂的過活，令人毛骨悚然」、「監獄名稱叫波士頓了嗎」、「明明從木浦監獄出來的，什麼波士頓」、「真的有夠噁心的」。

▲▼勝利、鄭俊英。（圖／CFP）

▲鄭俊英今年3月服完5年刑期出獄。（圖／CFP）

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