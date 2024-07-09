「落日飛車」國國蘇美島完婚！　許光漢、宋柏緯男神賓客合體帥翻

記者蕭采薇／綜合報導

樂團「落日飛車」主唱國國去年10月登記結婚後，近日在泰國蘇美島舉辦婚禮，圈內帥哥好友許光漢、宋柏緯都到場見證。且由於另一名好友章廣辰不在場，眾人還把他P進合照中，場面搞笑又溫馨。

▲「落日飛車」主唱國國在蘇美島辦婚禮，許光漢、宋柏緯都到場見證。（圖／翻攝自宋柏緯IG）

國國與經紀人老婆瑪莉去年10月登記結婚，證婚人包括好友許光漢、宋柏緯及章廣辰，讓大安區戶政事務所突然星光熠熠。如今夫妻倆在蘇美島舉辦海邊婚禮，好友許光漢、宋柏緯也沒有缺席。

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宋柏緯經紀人向《ETtoday星光雲》表示：「柏緯不是伴郎，只是去參加婚禮。」而許光漢前段時間在日、韓兩地飛來飛去，但仍抽空為電影《八戒》宣傳。據悉他7月將回台展開密集工作，包括代言和新作宣傳等，等同於還先前的「工作債」，之後又將飛往海外工作。

▲好友章廣辰未能到場，眾人還把他後製到合照裡。（圖／翻攝自宋柏緯IG）



許光漢、宋柏緯及章廣辰都從以前就跟國國有交情，因為私下熱愛玩音樂，把一群人聚在一起。許光漢先前才參加落日飛車公司舉辦的音樂祭「夕陽小鎮」，宋柏緯則與落日飛車一起到歐洲巡演、擔任吉他手，甚至也一同前往Coachella現場，於公於私都有好感情。