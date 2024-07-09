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前AV女優上原亞衣　自曝「精神已崩壞」！粉絲嚇壞

前AV女優上原亞衣，自曝「精神已崩壞」！粉絲嚇壞。（翻自X平台）

▲上原亞衣坦言沒讓父母知道自己曾拍AV。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

日本前AV天后上原亞衣，自2016年引退，近年來積極經營公司，不過她卻在今（9日）的推特上，突然自曝「這兩個月來精神崩壞」，讓不少網友與粉絲嚇壞。

上原亞衣今在X平台上突然發文，稱自己在昨天刪除X平台文，「但似乎人世間沒有十全十美的人」，隨後更說「我這兩個月以來，精神崩壞...」、「人在脆弱的時候，惡魔總是會襲來」。上原也表示，自己不太做日光浴，但這次為了轉換心情而去嘗試。

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雖然上原沒有解釋太多造成精神崩壞的原因，她的這番文章也嚇壞不少網友與粉絲，但大多數的網友們紛紛給她鼓勵，就有網友建議她：「去散步、看大海、吃美食，都能轉換心情。」還有網友說：「無論發生什麼事，保護自己、讓自己健康開心最重要。」、「加油啊！」

先前上原就曾發文提到，稱自己過去當AV女優，一直都沒有告訴父母。退役後，嘗試過各種行業，她直呼為了走到今天「經歷過很多困難」，但上原強調，自己依然會持續奮鬥。


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