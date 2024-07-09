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江宏恩夏語心父女同床！《願望》訪問狂歪樓…江祖平揮手急解釋

記者黃庠棻／台北報導

《願望》今（9）日舉辦首映會，主演黃少祺、江宏恩、霍正奇、江祖平、廖苡喬、劉曉憶、林萱瑜、羅巧倫、邱子芯、游詩璟、江國賓、尹昭德、黃玉榮、德馨、韓宜邦等人都亮麗現身，只不過主演群接受訪問時，因為感情太好瘋狂互虧，導致過程頻頻歪樓，笑翻眾人。

▲江祖平、黃少祺等人出席三立《願望》首映會。（圖／記者林敬旻攝）

▲江祖平、黃少祺等人出席三立《願望》首映會。（圖／記者林敬旻攝）

黃少祺、江宏恩、霍正奇、江祖平、廖苡喬、劉曉憶6位主演一同接受訪問，在戲中江宏恩跟劉曉憶飾演夫妻，兩人從年輕時一起打拼、吃苦，沒想到後來男方發達後開始嫌棄糟妻，但劉曉憶仍委屈求全，努力達成老公的目標。

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▲黃少祺、江宏恩出席三立《願望》首映會。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃少祺、江宏恩出席三立《願望》首映會。（圖／記者林敬旻攝）

劉曉憶坦言這是自己演過最委屈的角色，在被問到跟江宏恩是否恩愛時，她則瘋狂搖頭表示「恩愛不起來」，老公都讓自己睡在佛堂，主臥讓給丈夫跟夏語心一起睡，正當眾人認真聽著「父女同床」的故事時，江祖平、江宏恩才趕緊跳出來表示「這是假的」、「是番外篇」。

▲黃少祺、江宏恩、霍正奇、江祖平、廖苡喬、劉曉憶。（圖／記者黃庠棻攝）

▲《願望》主演感情超好。（圖／記者黃庠棻攝）

原來《願望》主演們因戲產生好感情，表示拍戲過程中各自都會腦補、開玩笑，江祖平甚至笑說「《願望》的番外篇就叫《慾望》」，而黃少祺則笑說自己也曾講出台詞「把素月（劉曉憶飾）帶回來跟我睡幾天」，頻頻歪樓笑翻眾人。

▲黃少祺、江宏恩、霍正奇、江祖平、廖苡喬、劉曉憶。（圖／記者黃庠棻攝）

▲《願望》主演感情超好。（圖／記者黃庠棻攝）

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