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直擊米可白搭捷運約會「手扶梯緊貼」！　孫綻情侶裝伸手護愛

娛樂報報／米可白搭捷運約會　孫綻黏TT護愛

▲米可白與孫綻身穿牛仔情侶裝約會，對比衣著和社群分享過的穿著是同一套。（圖／讀者提供、翻攝自米可白臉書／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

藝人米可白4月生日當天，被時報周刊CTWANT目擊和合作八點檔《追分成功》的孫綻，在路上大方牽手，男生甚至使出摸頭殺十分寵溺，但小倆口仍未對外公開認愛。近日本刊讀者再度捕獲到2人一同搭乘捷運，但這次小倆口顯得低調許多，帽子、口罩全副武裝。

6月20日，晚間約6點半，本刊讀者在台北捷運西門站巧遇米可白、孫綻，相較於4月被拍到一起搭捷運赴約時僅戴口罩，這次顯得低調許多，臉上、頭上都戴了口罩、帽子遮掩。不過正值熱戀期的2人，儘管想盡辦法低調，仍忍不住放閃、穿情侶裝。 記者對比米可白的先前上傳社群的美照，發現她當天約會穿著的牛仔外套、紅色棒球帽，正和近日曬出的穿搭照相同，證實是米可白本人。

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而搭乘手扶梯下樓時，孫綻更是男友力大爆發，霸氣地護住米可白的肩膀，似乎怕女友一個不小心遭到下班人潮推擠，甚至連米可白東張西望，他也會伸手護住女方的頸部，十分呵護。

搭乘手扶梯時，孫綻的手始終沒有離開米可白，對她十分呵護。（圖／讀者提供）

▲搭乘手扶梯時，孫綻的手始終沒有離開米可白，對她十分呵護。（圖／讀者提供）

米可白2019年與身價上億的「尾牙大王」謝銘杰結束5年婚姻，2022年曾被捕獲約會建築業小開，但沒有進一步發展。去年她受訪時透露自己被媽媽催生，但她認為需要先要有對象，自己對生子大事並不著急。

時隔不到1年，米可白事業愛情兩得意，不僅獲得金鐘獎肯定，更自曝身邊有對象。但媒體捕獲她與合作演員孫綻在外互動後，米可白不願大眾聚焦在戀情上，公開露面時總對感情話題四兩撥千金；而男主角孫綻被拷問感情時，也是低調不願多談，僅讚米可白是個善良、敬業、熱情的人，更稱大家都喜歡她，全台灣人應該都是她的粉絲，未來若有好消息一定會跟大家分享。

本刊在今年四月曾直擊孫綻幫米可白慶生，兩人互動親密。（圖／本刊攝影組）

▲本刊在今年四月曾直擊孫綻幫米可白慶生，兩人互動親密。（圖／本刊攝影組）

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