ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

孫藝真大放閃「親曝愛上玄彬契機」！　為老公4優點著迷：命運啊～

記者張筱涵／綜合報導

孫藝真（孫藝珍）6日出席富川國際奇幻影展，在現場座談會中，被問到決定和另一半攜手走一輩子的契機時，臉上露出了嬌羞笑容，一開始還開玩笑說「我們活動應該要結束了吧」，後續則認真回答為對方著迷的部分，更大讚老公玄彬（炫彬）很帥又很高。

▲▼孫藝真　孫藝珍。（圖／翻攝自YouTube／KoreaFilm 코리아필름）

▲孫藝真大方回應玄彬相關問題。（圖／翻攝自YouTube／KoreaFilm 코리아필름）

孫藝真6日被問到「和另一半決定攜手走一輩子的契機」，笑說作為演員，長期以來會接觸到很多作品和對手演員，這其中促成了許多戀人或夫妻，其實過去的她並沒有特別喜歡這樣的牽緣方式：「但命運這件事啊（笑）。」她說周遭的人都會一直說他們很像，內心抱持著疑惑態度去觀察對方，也開始忍不住想著「是給人的感覺很像嗎」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

和玄彬合作過《極智對決》和《愛的迫降》，孫藝真說為玄彬的「人格」所著迷，老公是很會說話、正直、理性又直率，就像古代儒生一樣的人，相處久了發掘對方許多的優點且為之著迷，並產生了深厚信任感。最後她也笑說「而且長得帥又高呀」，現場觀眾也都笑成一片，氣氛和樂融融。

▲▼玄彬　炫彬　孫藝真　孫藝珍。（圖／翻攝自Instagram／yejinhand）

▲▼孫藝真為玄彬的個性著迷。（圖／翻攝自Instagram／yejinhand、YouTube／KoreaFilm 코리아필름）

▲▼孫藝真　孫藝珍。（圖／翻攝自YouTube／KoreaFilm 코리아필름）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

露奶妹酒吧外被保全打趴　慘遭轎車輾拖70公尺後亡

推薦閱讀

蔡阿嘎拿「A合約」同框超正會計！尷尬苦笑：廠商心臟滿大顆的

蔡阿嘎拿「A合約」同框超正會計！尷尬苦笑：廠商心臟滿大顆的

認了「曾錄《康熙》氣到翻臉走人」　蔡康永：要騙人也太不敬業

認了「曾錄《康熙》氣到翻臉走人」　蔡康永：要騙人也太不敬業

王仁甫17歲女兒「解放比基尼」！好身材全被拍 季芹認證：太辣了

王仁甫17歲女兒「解放比基尼」！好身材全被拍 季芹認證：太辣了

謝金燕爆氣開轟合作品牌！　官方急公開道歉她不買單：絕對要提告

謝金燕爆氣開轟合作品牌！　官方急公開道歉她不買單：絕對要提告

南投隧道驚見「辣妹脫到剩內衣褲」！一轉正面⋯女星身分曝：猜拳輸了

南投隧道驚見「辣妹脫到剩內衣褲」！一轉正面⋯女星身分曝：猜拳輸了

吳夢夢槓上孫安佐！　不爽米砂墮胎又被提「別再蹭了煩不煩？」

吳夢夢槓上孫安佐！　不爽米砂墮胎又被提「別再蹭了煩不煩？」

江坤俊出軌又爆性騷主播！　作家怒批電視台「保金雞母欺騙觀眾」

江坤俊出軌又爆性騷主播！　作家怒批電視台「保金雞母欺騙觀眾」

林襄去年才分手馬傑森　親解兩人新關係：我是他後援會長！　

林襄去年才分手馬傑森　親解兩人新關係：我是他後援會長！　

才被爆沒繳管理費　郭書瑤突宣布下個月「離開台灣」！

才被爆沒繳管理費　郭書瑤突宣布下個月「離開台灣」！

女主播遭江坤俊性騷　許聖梅力挺鄭凱云痛批：以為自己是萬人迷了

女主播遭江坤俊性騷　許聖梅力挺鄭凱云痛批：以為自己是萬人迷了

李李仁奪「北影男配」哽咽視訊老婆　陶晶瑩一接：靠杯喔

李李仁奪「北影男配」哽咽視訊老婆　陶晶瑩一接：靠杯喔

D槽女神宮下玲奈火爆槓酸民道歉了！親揭「最大雷點」：怎能不在意？

D槽女神宮下玲奈火爆槓酸民道歉了！親揭「最大雷點」：怎能不在意？

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蔡阿嘎拿「A合約」同框超正會計！尷尬苦笑：廠商心臟滿大顆的

認了「曾錄《康熙》氣到翻臉走人」　蔡康永：要騙人也太不敬業

王仁甫17歲女兒「解放比基尼」！好身材全被拍 季芹認證：太辣了

謝金燕爆氣開轟合作品牌！　官方急公開道歉她不買單：絕對要提告

南投隧道驚見「辣妹脫到剩內衣褲」！一轉正面⋯女星身分曝：猜拳輸了

吳夢夢槓上孫安佐！　不爽米砂墮胎又被提「別再蹭了煩不煩？」

江坤俊出軌又爆性騷主播！　作家怒批電視台「保金雞母欺騙觀眾」

林襄去年才分手馬傑森　親解兩人新關係：我是他後援會長！　

才被爆沒繳管理費　郭書瑤突宣布下個月「離開台灣」！

女主播遭江坤俊性騷　許聖梅力挺鄭凱云痛批：以為自己是萬人迷了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

孫藝珍, 孫藝真, 玄彬, 炫彬

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《痞子英雄》15年了…陳意涵罕見合照周渝民！　後台同框超多大咖
  2. 畢書盡突噴淚哭了！　迎35歲生日罕吐真實心聲
  3. 愛雅「罕見關掉美肌濾鏡」！真實身材現形 脫到剩比基尼全被拍
  4. 鮪魚昔遇經紀人轉送公關品！　親揭離譜對話無奈發聲
  5. 林襄嘆單身沒人敢追：我有問題！　自認是控制狂「前男友做1件事惹怒她」
  6. Albee試穿「胸圍小到拉不起來」！PO大哭圖⋯曬衣服本體照：差點吐血
  7. VERIVERY唱完跨年再訪台灣！啟賢趴地向粉絲求饒　連導演都偷嘆氣
  8. 小彤報喜「女兒不會成為孤兒了」　罹胰臟癌4度化療嚴重落髮剩3成
  9. 六月「在新宿街頭和小孩吵架」！0互動畫面曝 她認了：學習如何當媽
  10. BIGBANG太陽遭百人包圍「宣布來台喜訊」　台灣GD驚現台下：怕被揍

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366