孫藝真大放閃「親曝愛上玄彬契機」！　為老公4優點著迷：命運啊～

記者張筱涵／綜合報導

孫藝真（孫藝珍）6日出席富川國際奇幻影展，在現場座談會中，被問到決定和另一半攜手走一輩子的契機時，臉上露出了嬌羞笑容，一開始還開玩笑說「我們活動應該要結束了吧」，後續則認真回答為對方著迷的部分，更大讚老公玄彬（炫彬）很帥又很高。

▲孫藝真大方回應玄彬相關問題。（圖／翻攝自YouTube／KoreaFilm 코리아필름）



孫藝真6日被問到「和另一半決定攜手走一輩子的契機」，笑說作為演員，長期以來會接觸到很多作品和對手演員，這其中促成了許多戀人或夫妻，其實過去的她並沒有特別喜歡這樣的牽緣方式：「但命運這件事啊（笑）。」她說周遭的人都會一直說他們很像，內心抱持著疑惑態度去觀察對方，也開始忍不住想著「是給人的感覺很像嗎」。

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和玄彬合作過《極智對決》和《愛的迫降》，孫藝真說為玄彬的「人格」所著迷，老公是很會說話、正直、理性又直率，就像古代儒生一樣的人，相處久了發掘對方許多的優點且為之著迷，並產生了深厚信任感。最後她也笑說「而且長得帥又高呀」，現場觀眾也都笑成一片，氣氛和樂融融。

▲▼孫藝真為玄彬的個性著迷。（圖／翻攝自Instagram／yejinhand、YouTube／KoreaFilm 코리아필름）

