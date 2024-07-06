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麋先生小巨蛋萬張門票秒殺！　「黃牛喊價1w5」主辦回應了

記者蔡琛儀／台北報導

金曲樂團麋先生將在9月21日首度於台北小巨蛋開唱，門票今（6日）開賣，果然寫下秒殺好成績，他們開心表示：「真的非常開心，非常謝謝一路陪伴麋先生的大家，第一次小巨蛋，有大家一起走真的很浪漫！」

▲▼麋先生小巨蛋演唱會秒殺。（圖／相信音樂提供）

▲麋先生小巨蛋演唱會秒殺。（圖／相信音樂提供）

由於門票秒殺，不少向隅的歌迷急忙網路求票，甚至出現黃牛票叫價15000元，對此主辦單位呼籲：「不要買黃牛票！」目前也正研擬在台北小巨蛋加場，或是在家鄉高雄巨蛋加開的可能性。

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麋先生熱度火爆，7月4日在花蓮夏戀嘉年華表演，隔天又移動至高雄啤酒音樂節獻唱，也在演出前與限量100位歌迷近距離互動；6日則是重頭戲演唱會開賣日，一連三天線上、線下陪伴歌迷。麋先生透露：「經過開賣記者會後，小巨蛋演唱會變得更加真實，越來越期待那一晚的模樣，想著節目內容如何編排，才能完美構成第一次的小巨蛋，但其實，那天有一萬個你們一起，也夠好了。」

麋先生趁著演出空檔放鬆一下，在花蓮演出前，熱愛美食與旅遊的喆安推薦當地知名東大門夜市小吃，分享「這是他每年過年一定會逛的地方」，一踏進夜市還被當地歌迷認出尖叫大喊，歌迷們推薦各種美食如豆乾、酸梅湯、烤魚等，讓麋先生口水直流。

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