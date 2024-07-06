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荒山亮痛失父親「憔悴到脫型」　忍悲現身告別式還原最後一幕

記者劉宜庭／綜合報導

知名歌手荒山亮昨（5日）為父親舉行了告別式，圈內好友于美人特地前往台中參加，並在臉書上分享了這段深刻的經歷。于美人表示，能來得及留下遺言是一種福報，感受到荒山亮對父親的感恩與思念，溢於言表，讓在場的人無不為之動容。

▲▼荒山亮父親過世。（圖／翻攝臉書／荒山亮）

▲荒山亮84歲父親於6月21日病逝。（圖／翻攝臉書／荒山亮）

荒山亮描述了父親辭世的最後一幕，當時所有子女和孫子都圍繞在床邊，向父親、阿公鞠躬道謝。荒山亮的父親在彌留之際，拼盡最後一口氣說道：「不用謝～養子之恩不求報。」隨後便永遠閉上了眼睛。

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在告別式上，于美人和蔡昌憲、詹雅雯等好友一同上前慰問「已經憔悴到脫型」的荒山亮，但她表示，朋友們的安慰畢竟有限，因為失親之痛是人生中最難以承受的悲傷。

▲荒山亮昨為父親舉行告別式。（圖／翻攝臉書／荒山亮）

荒山亮的父親是一位音樂老師，也是他的音樂啟蒙者，音樂成為了父子之情的火種。于美人相信，荒山亮在未來的每一次回憶中，都會因這團火種而感到溫暖，「日後每一次回憶都是添柴，火種永不熄滅！即使餘生身處黑暗寒冷之中，亮哥也能依偎這團火種取暖。」

來得及留下遺言也是一種福報！今天去台中參加荒山亮老師父親的告別式。亮哥對父親的感恩與思念溢於言表，說起父親辭世的最後一幕，聞者無不悲摧！ 亮哥的父親在彌留之際，全部子女兒孫一起向父親、向阿公鞠躬道謝，阿公拼盡人生最後一口氣，說道：「不用謝...

于美人發佈於 2024年7月5日 星期五

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