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《慶餘年2》劉端端爆已婚「辣妹家過夜6hrs」！　觀眾哀號：我的第三季

記者張筱涵／綜合報導

大陸演員劉端端出道16年，在戲劇和歌唱界都有發展，最新作品為《慶餘年2》二皇子李承澤。今（5日）被爆其實已婚還有女兒，但卻和美女在KTV玩嗨到直接回到女生住處過夜，形象大受影響，而他目前尚未回應。

▲▼劉端端。（圖／翻攝自微博／劉端端）

▲劉端端在《慶餘年2》飾演二皇子李承澤。（圖／翻攝自微博／劉端端）

大陸狗仔「攝影劉大錘」今天透過直播爆料劉端端其實已婚，且妻子還會一起到拍攝現場，等於在私底下並沒有特別藏。但他在6月27日被發現回到北京後直接前往KTV，玩到凌晨0點後被一名辣妹勾著去續攤，直到凌晨3點散會，他和該名辣妹搭計程車回到住宅區，直到6小時後天亮了才獨自出門。

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不過，攝影劉大錘直播與一名「自稱劉端端好友」的女生通話時，該名女生代為澄清劉端端進到的住處並不是女生家，而是劉端端的男性友人家，所以他並沒有出軌一事。

▲劉端端。（圖／翻攝自微博／攝影劉大錘）

▲劉端端被爆已婚有女，但和另一名辣妹互動親暱且過夜6小時。（圖／翻攝自微博／攝影劉大錘）

而目前「劉大錘曝劉端端出軌」話題登上微博熱搜榜第一名，已經有百萬搜尋量，劉端端到截稿前沒有出面說明。目前大陸網友都表示保留態度，並認為劉大錘是在造謠「我只關心會不會禍害到我的《慶餘年3》」、「這拍得也不是什麼錘吧」、「別捕風捉影好嘛，端端把他老婆孩子保護得很好啊，這個影片就只有這麼點，全靠你自己在那裡說」。

▲▼劉端端。（圖／翻攝自微博）

▲「劉大錘曝劉端端出軌」話題登微博熱搜榜第一名。（圖／翻攝自微博）

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劉端端, 慶餘年2

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