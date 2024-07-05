蛇丸西門町開箱扭蛋出意外！　熱心民眾「想報警」真相超反轉

記者黃庠棻／台北報導

台劇《都市懼集》主打「沒有鬼的恐怖故事」，找來林柏宏、許瑋甯、邵雨薇、李沐、曾沛慈等大咖演員出演，沒想到華麗卡司中還隱藏了不少「網紅」，包含蛇丸、胡椒、喬瑟夫，近日3人演出花絮曝光，也讓許多網友對於他們「轉職演員」的表現相當期待。

▲《都市懼集》蛇丸、胡椒。（圖／CATCHPLAY+提供）

蛇丸和胡椒在「商圈」單元中飾演在西門町開箱恐怖扭蛋的網紅，未料直播過程中竟遭遇意料之外的狀況，當場嚇壞眾人。回憶起兩人拍攝的場景，製作人賴楀婷表示，蛇丸和胡椒一登場瞬間就吸引路人目光，尤其是蛇丸一喊出招牌口頭禪「我誰～」的時候，所有路人馬上靠過來圍觀。

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▲《都市懼集》蛇丸、胡椒。（圖／CATCHPLAY+提供）

不僅如此，蛇丸和胡椒除了依劇情演出之外，拍攝中途也有許多自由發揮的生動表演，甚至演技逼真到讓一旁的熱心觀眾，認真詢問工作人員「要不要幫忙報警」，可見兩人的演出有多真實，著實令人期待。

▲蛇丸演技逼真到有民眾想要報警。（圖／CATCHPLAY+提供）

此外，喬瑟夫則在「公寓」單元中飾演有錢人家的男主人，某日返家後漸漸察覺寧靜的屋子出現異狀。他表示，當初看完劇本後，回家想到劇情就覺得毛骨悚然，並表示這個故事內容甚至成為他日常的恐懼之一，只不過對於詳細劇情，他則語帶保留「但是什麼情況我不能說，等大家來追」。

▲《都市懼集》喬瑟夫。（圖／CATCHPLAY+提供）