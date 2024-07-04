女高中生愛上更生人！李沐遭「吳慷仁甩12巴掌」大鶴全程目睹嚇歪

記者黃庠棻／台北報導

末路愛情影集《塑膠花》一開播就討論度超高，劇情描述李沐為愛獻身協助吳慷仁搶銀行，但計謀失敗反遭綁架，她翻臉不配合拍勒索影片，竟被吳慷仁狂賞12次巴掌，為求真實有幾下必須「來真的」，負責拿手機錄影的大鶴身處搖滾區嚇得目瞪口呆，但李沐表示：「慷仁哥動作戲經驗豐富，出手會收力，還會教我怎麼保護自己，讓我很安心。」

▲吳慷仁甩李沐巴掌「來真的」。（圖／抓馬文化提供）

李沐在《塑膠花》飾演渴望被愛的女高中生「娜娜」，對吳慷仁飾演的更生人「金勤」一見鍾情，自願與吳慷仁、大鶴共謀搶銀行，她身綁土製炸彈向行員求救的短版預告，上架後短短幾天就衝破百萬點閱、2000多人按讚，引起網友瘋狂討論。本週將播出最新兩集，因搶劫計畫不如預期，李沐是富家千金的身份隨之曝光，吳慷仁將計就計把她強擄上車，脅迫拍攝影片要向她家人勒索贖金，李沐擺出「叛逆屁孩臉」嗆三字經，卻遭吳慷仁狂甩巴掌，她瞬間變臉哭喊：「媽媽快來救我。」淒慘模樣讓飾演母親的葉全真心急如焚。

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▲李沐在《塑膠花》中表現亮眼。（圖／抓馬文化提供）

此外，《塑膠花》搶劫銀行變綁架的橋段也激發百萬YouTuber「HowHow」編導演功力，最新發布的「跟高捷還有吳慷仁一起幹大事」影片，他把平時呼風喚雨的高捷大哥唬得一愣一愣。吳慷仁更直接被玩壞，頭戴金色假髮飾演HowHow的女友「小美」，演活中二女生手機不離手，連搶銀行都顧著發限動，爆笑劇情讓這支影片在臉書直衝百萬點閱，網友留言表示「又玩壞一個影帝」、「希望這位小美可以成為固定班底」，還有網友大讚高捷面對這兩人居然能忍住不笑場，果真是見過世面的資深演員。