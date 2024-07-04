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「大胃王甜美偶像」萌梓12年宣布畢業！　曾一次吃1006碗蕎麥麵

記者張筱涵／綜合報導

日本偶像萌梓（萌小豆）不只在大胃王節目有亮眼表現，曾一口氣吃完1006碗蕎麥麵，同時也是團體Erabareshi的一員，12年來對每件事情總是竭盡全力，3日透過聲明宣布畢業，感性告白「在這裡度過的時間，對我來說是一生的寶物」。

▲▼萌梓。（圖／翻攝自Instagram／moeazukitty）

▲萌梓從團體Erabareshi畢業。（圖／翻攝自Instagram／moeazukitty）

Erabareshi於3日發出公告，宣布萌梓想追求新的夢想，和工作團隊多次討論後，最後決定畢業：「萌梓在畢業後，將繼續以個人偶像身分活動。」她的畢業演唱會將於8月14日在SHIBUYA PLEASURE PLEASURE舉行。

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▲▼萌梓。（圖／翻攝自Instagram／moeazukitty）

▲萌梓是偶像也是。（圖／翻攝自Instagram／moeazukitty）

而萌梓也特別留言，除了感謝粉絲的支持，以及工作人員的付出，12年來的每一天都非常幸福，更是一生的寶物，她也會繼續在偶像和大胃王的領域發展下去：「希望大家都能繼續支持我，萌梓和Erabareshi都會更加成長茁壯，希望未來有一天能在更大的舞台與各位再次相見。」

▲▼萌梓。（圖／翻攝自Instagram／moeazukitty）

▲Erabareshi和萌梓的聲明。（圖／翻攝自Instagram／moeazukitty）

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