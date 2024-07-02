大尺度合體照搶先看！AV女優西宮夢「現場驗貨」藤森里穗

記者許逸群／台北報導

年度最大男性盛會「TRE 台北國際成人展Taipei Red Expo」即將登場，兩大王牌女優「暗黑第一辣妹」西宮夢與「最強慾女」藤森里穗提前空降台灣，現身台北香榭花園酒店泳池趴，展現「滿滿誠意」與台灣媒體見面。

▲▼西宮夢與藤森里穗換上比基尼展現滿滿誠意。（圖／記者湯興漢攝）

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西宮夢和藤森里穗正是台灣網友票選最想預約的銀卡女優，屆時也會換上性感比基尼與粉絲們見面。她們搶先放送火辣身材為老司機消暑，西宮夢有些害羞地打招呼：「這是我第一次來台灣參加TRE台北國際成人展，希望能在八月見到大家唷！」藤森里穗也跟著說：「時隔一年終於又可以見到最愛的台灣粉絲，我好興奮，大家要來找我玩唷！」

▲西宮夢與藤森里穗是目前粉絲預約次數最高的女優。（圖／記者湯興漢攝）

西宮夢和藤森里穗都曾在日本的活動中見過台灣粉絲。西宮夢表示，雖然剛來到台灣，目前接觸到的男生不多，但覺得台灣男生非常踴躍表達與讚美，與相對害羞的日本男生不同。藤森里穗認為，台灣的男生比較時尚、會打扮，粉絲也比較熱情。西宮夢透露，屆時將為粉絲做一些「懲罰」的服務；藤森里穗則說，會讓大家憶起作品中的「馬殺雞」內容，更說「會加倍奉還」。

▲▼西宮夢與藤森里穗兩人尺度大開。（圖／記者湯興漢攝）

特別的是，邰智源今驚喜現身，化身工作人員穿梭在兩位女優身旁。西宮夢說，「邰桑」是一個陽光、正向的人，也在後台細心地跟她們講解內容，感到很暖心；藤森里穗則說：「他很像我們AV業界中非常認真的工作人員，很快就會打成一片！」