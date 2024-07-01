人氣AV女優七森莉莉曬「超仙婚禮穿搭」被讚滿分！　老司機全暈了

記者劉宛欣／綜合報導

AV女優七森莉莉（七ツ森りり）現年28歲，前陣子曾來台舉辦攝影會，也曾參與2023年TRE台北國際成人展，在台灣擁有不少死忠粉絲。私下經常透過社群平台分享日常的她，30日透過X（舊稱推特）曬出了婚禮穿搭，與平時性感火辣的形象相差甚遠，氣質又甜美的風格，被網友紛紛留言稱讚是滿分的賓客。

▲七森莉莉經常透過社群平台曬出各種日常。（圖／翻攝自七森莉莉X）

七森莉莉30日在X上曬出參加婚禮的美照，內文寫下「來參加表姊（妹）的婚禮」，照片中可以看到她身穿一件優雅的黑色禮服，整體設計簡約卻不失精緻，上半身外搭了透視的薄紗，隱隱約約展示出她纖細的身形與線條，也增添了一份溫柔婉約，髮型部分，她將頭髮綁成馬尾，搭配一個小巧精緻的髮飾，顯得格外雅緻，妝容走清新自然風，她也對著鏡頭露出一抹淡淡的微笑。

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▲七森莉莉婚禮穿搭受到讚賞。（圖／翻攝自七森莉莉X）

網友給予七森莉莉的婚禮穿搭相當高的評價，留言讚賞「妳看起來棒極了」、「太可愛了，見到的人會一見鍾情吧」、「有點擔心會不會搶了主角的風采呢」、「跟平常的風格很不一樣呢」、「好可愛～像公主一樣！！！」，迴響相當地熱烈。