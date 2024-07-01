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南韓YTR「背部劇痛」急送醫！診斷結果出爐嚇壞：這病台灣能救嗎

南韓YTR「肌肉山山」突背部劇痛緊急送醫，檢查發現為腎結石。（圖／擷取自Instagram／jiroushanshan）

▲南韓人氣YouTuber「肌肉山山」2023年7月開始定居台灣，並於今年初宣布結婚，與老婆在台灣展開新生活。（圖／擷取自Instagram／jiroushanshan）

圖文／CTWANT

台灣醫療服務備受國際稱羨，就連外國旅客「來台體驗」也為之驚艷，去年搬來台灣定居的南韓知名YouTuber「肌肉山山」，近日突然背部劇痛緊急送醫，最終被檢查出男性易罹患的1疾病，讓他嚇壞直呼「這個病在台灣有沒有救？」

南韓YTR「肌肉山山」近日發布一支以「這個病在台灣有沒有救？韓國人被台灣醫院嚇到」為題的影片，透露自己因為後背突然劇痛，急忙叫救護車送醫急診，影片中可見，他全身捲曲躺在醫院病床上，面露痛苦神情，害怕打針的他甚至一度痛到落下男兒淚，經醫生初步檢測，判定肌肉山山罹患常見的腎臟疾病「腎結石」，他也坦承自己最近水喝很少。

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南韓YTR「肌肉山山」突背部劇痛緊急送醫，檢查發現為腎結石。（圖／擷取自YouTube／肌肉山山jiroushanshan）

▲「肌肉山山」突背部劇痛緊急送醫，檢查發現為腎結石。（圖／擷取自YouTube／肌肉山山jiroushanshan）

幾天後他再度回診，醫生向他說明左邊有輕微的腎積水，需進一步檢查才能確定病灶位置，決定先投藥治療，但若情況不見好轉，恐要手術取出體內結石，看診結束後，肌肉山山前往醫院櫃台繳費，不過由於沒有台灣健保，因此支付了近3千元的醫療費用，讓他忍不住直呼「在外國生病的話，就是這樣對吧。」

對於首次體驗台灣醫療，肌肉山山表示讚賞，認為台灣的醫生及護理人員不僅相當專業，態度也十分親切，但美中不足的是看病花了他不少錢，「主要是我沒有保險，所以我就是要支付所有的費用，我覺得這個費用太誇張了」，不過他也理解在國外就醫本來就要價不斐，但慶幸的是最後身體並無大礙，也讓他鬆了一口氣。

影片曝光後，網友紛紛留言回覆，「腎結石在台灣是稀鬆平常的病，但是痛起來會要人命，這是平常飲食習慣造成的，祝早日康復」、「早日康復！台灣的醫療可以很放心的治療！」「台灣的醫療很棒，但台灣的醫護人員更棒更溫暖，我台灣人我驕傲。也祝您早日康復。」

不過也有人點出，台灣的自費醫療已經算便宜了，「如果在台灣以外生病，會花更多錢」、「就算沒健保3000也算便宜了，西方都是這個價的10倍起跳」、「台灣就算沒有健保還是算很便宜的國家了，而且用藥也是好的！」

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