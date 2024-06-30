啦啦隊女孩「被嫌老還在跳」！　壯壯霸氣發聲：40歲又怎樣

記者王靖淳／綜合報導

台灣的啦啦隊文化人氣越來越旺，不過日前卻有網友質疑，許多成員其實都已經將近40歲，話題引發外界討論。為此，樂天桃猿啦啦隊的團長壯壯，最近也在社群寫下長文分享自己對此事的看法。

▲壯壯是樂天桃猿啦啦隊的團長。（圖／翻攝自Facebook／壯壯Ula Shen）



壯壯指出，這種討論反映社會環境的進步和對於工作、性別、年齡和文化的更大包容性，「多的工作、企業、社會不在有既有的刻板印象、偏見限制，而是真正給予每個人對於自己價值和尊嚴的平等。」她強調，不再是女生到了幾歲就該結婚生小孩，也不是女生能力不如男生的時代了。

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▲壯壯是許多人心中的啦啦隊女神。（圖／翻攝自Facebook／壯壯Ula Shen）

在體育賽事中，啦啦隊已經成為不可或缺的一部分，這個領域也延伸不同的職業發展機會。壯壯提到，現在連男生也能成為啦啦隊的一員，這進一步證明性別和年齡不該成為限制。壯壯強調，每個行業都需要經驗豐富的專業人才，她鼓勵大家別太早為自己的人生下定論，並表示：「現在這個時代早就重新定義40歲了～40歲又怎樣，我覺得才剛開始呢。」

【壯壯臉書全文】

啦啦隊「快40歲還可以跳」！？！？

對於這問題有什麼想法？

最近很多人也有一些女孩問我

除了沒想到這個問題很多人討論

還如此的轟動之外

其實～我覺得呀這是一個很棒的問題呀！

甚至看到女孩們對於這個問題可以侃侃而談

為她們感到非常的驕傲這表示我們整個環境，對於工作、性別、年紀、文化的社會發展真正的實現越來越自由，也越來越進步啦！更多的工作、企業、社會不在有既有的刻板印象、偏見限制，而是真正給予每個人對於自己價值和尊嚴的平等。

不在是女生到了幾歲就該結婚生小孩了吧？或是女生能力哪有男生好，不可能辛苦的刻苦耐勞啦！

而是發現在體育賽事上，啦啦隊也是重要的一環，啦啦隊也可以延伸出不同的職業發展及價值，甚至現在連男生也可以當啦啦隊了。

那這樣還有什麼不可以。

所以40歲又怎麼樣呢？假設我可以敬業又專業的完成工作項目，不是膝蓋壞掉跳不起來硬要跳，或者是皺紋老態、體態管理不佳，有礙觀瞻不再適合啦啦隊這個職業了。

那我相信每個產業，都是非常需要有專業經驗累積的人才，透過工作歷練來引領著未來可以避免哪些失敗，更快的達成目標。

所以別太早為自己的人生下定論

現在這個時代早就重新定義40歲了～

40歲又怎樣，我覺得才剛開始呢