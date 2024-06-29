神演技「我不想死」引熱議！吳慷仁：看李沐的戲很心疼

記者許逸群／台北報導

末路愛情影集《塑膠花》首播後引爆話題，主要演員李沐形容吳慷仁在劇中飾演的更生人神秘又憂鬱的特質，會讓人第一眼就愛上他；吳慷仁則誇李沐表演有活力又有企圖心，「每次看到她與媽媽葉全真的戲份都很心疼。」

▲▼吳慷仁、林鶴軒與李沐在一起計畫搶銀行。圖／Hami Video提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

首集吳慷仁與公路叛逃組小夥伴們的化學反應，以及李沐被綁架，在影片裡哭喊：「媽媽我現在很痛，你可不可以來救我！」驚嚇無助眼神的失魂演技，成為故事開端，尤其她在最新預告身懷炸彈到銀行，著急地對承辦窗口喊：「他說不可以報警，我不想死！我真的不想死。」成首播看點之一。

▲李沐搶銀行的戲碼相當令人驚豔。圖／Hami Video提供）

談到若是在荒島時會想選擇哪一位演員一起逃亡求生？林鶴軒意外成為眾人首選，吳慷仁認為：「沒原因，他很好玩，因為他怕狗，荒島中狗可能會升級成狼，如果他被追被咬，我感覺不會那麼心疼。」李沐則說：「在荒島中最怕兩個人想不開，但大鶴看似開朗，兩個人在一起可以講很多笑話。」

《塑膠花》讓觀眾期待的另一亮點之一就是眾人在公路逃亡的情節與沿途的美景，林鶴軒指出：「拍攝期間去了一些人生從未去過的台灣景點，簡直人生解鎖。」他話鋒一轉喊：「可以把《塑膠花》當行腳節目觀賞。」