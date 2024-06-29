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張書豪求婚爆哭！緊握歐陽妮妮手…淚求爸媽：希望你可以很疼她

記者陳芊秀／綜合報導

女星歐陽娜娜29日更新Vlog影片，記錄張書豪精心準備求婚歐陽妮妮的過程。張書豪求婚時爆哭向自己爸媽說：「我希望你要知道她以後就會變成你的女兒，你可以不一定要很疼我，但我希望你可以很疼她，因為她很快樂，我就會很快樂……。」

▲▼張書豪求婚爆哭。（圖／翻攝自YouTube）

▲張書豪求婚爆哭。（圖／翻攝自YouTube）

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張書豪下跪求婚歐陽妮妮，在雙方親友見證下人生邁入新的階段。他情緒激動，不斷流淚，緊握歐陽妮妮的手，同時轉頭向媽媽說「我這輩子，你懷胎10個月的恩情，我這輩子應該還不完，你是帶我來到這個世界的人，可我想跟你說，這輩子我只有跪過你跟爸爸，但等一下那個跪，就是我跪的那個人，她會帶我離開這個世界，而你是帶我來這個世界的人，你懂我的意思嗎？我希望你要知道他以後就會變成你的女兒，你可以不一定要很疼我，但我希望你可以很疼她，因為她很快樂我就很快樂」。

接著張書豪向歐陽妮妮承諾，10幾天的菸癮自己都可以戒掉，希望老婆可以相信他，以後很多誘惑都可以克服，不會被影響，「你的好一定會有我理所應當的努力，你的不好我會陪你一起承擔」。

▲▼張書豪緊握歐陽妮妮首許下承諾。（圖／翻攝自YouTube）

▲張書豪緊握歐陽妮妮首許下承諾。（圖／翻攝自YouTube）

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