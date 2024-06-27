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訪問／新學校領袖被機場「拉到小房間」　美國海關突拿紙故事超展開

記者吳睿慈／台北報導

日本人氣團體新學校領袖（ATARASHII GAKKO!）首次來台演出，27日晚間在Zepp New Taipei開唱，活動前接受台灣媒體聯訪，4位成員活力滿滿打招呼自我介紹，甫開口就逗笑所有記者，更自爆在美國機場入境卡關的趣事，原以為被拉到小房間審查，沒想到，海關人員透露「我是你們的粉絲」，故事超展開。

▲▼訪問／新學校領袖被機場「拉到小房間」　美國海關突拿紙故事超展開。（圖／88rising提供）

▲新學校領袖首度在台舉辦演唱會。（圖／88rising提供）

新學校領袖由Suzuka、Rin、Kanon、Mizyu組成，她們首度來台舉辦專場演唱會，抵台就先大啖美食一番，Kanon難忘台灣美食：「昨天吃到的麻婆豆腐是我人生中吃過最好吃了。」Rin補充：「還有吃了巧克力小籠包，在嘴裡融化我很幸福。」Suzuka過去私下來過台灣，還買了一件基隆玄濟宮的T恤，當時掀起滿滿討論度，她則親自揭曉：「我是在市場看到的，不知道漢字是什麼意思，覺得設計很漂亮就買了。」成員還爆料：「Suzuka那陣子幾乎天天都在穿。」

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得知真的有「玄濟宮」的存在，Suzuka幽默大喊：「那很Lucky！」那次訪台她還吃到了烏魚子與XO醬，「味道驚為天人，好吃到快暈倒」，這次訪台誓言要買回日本，現場也有媒體推薦「可以買啤酒回去，還有芒果啤酒」，幾位成員點頭如搗碎表示想要試試。

▲▼訪問／新學校領袖被機場「拉到小房間」　美國海關突拿紙故事超展開。（圖／88rising提供）

▲新學校領袖人氣爆發，接連登上《Jimmy Kimmel Live》、Coachella音樂節等國際舞台演出。（圖／88rising提供）

新學校領袖在2023年人氣爆發，上了國際級節目《Jimmy Kimmel Live》、Coachella舞台，Suzuka表示：「很緊又興奮的感覺，可以參與錄影很開心。」Rin解釋：「因為節目沒有在日本播出，沒那麼有概念，是節目播出之後才發現有這麼大的迴響。」Kanon、Mizyu也說：「而且後台有貼出歷代出演過的團體，看到那些照片，我們才發現自己參與這麼厲害的節目，很榮幸。」

她們在Coachella舞台唱功不喘又穩，被問及穩定唱功的秘訣？Suzuka爆笑示範：「就是大口大口呼吸！」趁舞蹈動作轉到後方時趕快換氣，可愛舉動逗得所有記者哈哈大笑。

在美國打開知名度，她們坐飛機的時間大幅度增加，談起在美國機場發生的趣事，「我們在海關檢查時很嚴格，被拉去小房間，但因為我們英文不好，海關人員又很兇，叫我們『手機拿起來』、『請坐下』、『請簽名』！」由於是很嚴肅的場合，她們都簽了本名，對方卻突然告白「我是妳們的粉絲」，哭笑不得的趣事再度逗笑在場媒體。

▲▼訪問／新學校領袖被機場「拉到小房間」　美國海關突拿紙故事超展開。（圖／88rising提供）

▲新學校領袖很開心能入圍金曲獎。（圖／88rising提供）

新學校領袖歌曲〈Tokyo Calling〉入圍金曲最佳MV獎，她們趁著訪問期間表達謝意，「有聽說了，非常開心，希望更被大家認識，〈Tokyo Calling〉也是專輯裡最有代表性的一首歌，很想要讓新學校領袖讓更多華人認識。」

〈Tokyo Calling〉MV裡他們化身為奧特曼與假面騎士的英雄維持正義，4人一致表示「想要變成英雄」，Rin直覺反應：「因為我們很常在夏天跑音樂祭，想要變大幫歌迷擋太陽、搧風。」暖心答案獲得全場讚嘆，她則露出害羞的可愛笑容。

4人還出現過穿錯服裝的插曲，Kanon穿成Suzuka的衣服，上台時已經來不及換了，所以那天Kanon彷彿穿著OVERSIZE的服裝，Suzuka的袖子則是短到手肘上，照片很爆笑，她們至今都會回顧看當時的照片。

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