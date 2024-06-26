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工作人員集體中邪！《嘎啦》現場遇「裂嘴女」　李恩佑：差點尿出來

記者蕭采薇／台北報導

18歲的新人演員李恩佑，近日在夯劇《誰是被害者2》演出飾演吳俊律，他首部主演的恐怖電影《嘎啦》即將在暑假上映。他26日受訪，透露拍攝第一場戲就快哭了，手一直發抖，監製劉楓棋還特地把他拉到車中安撫，可見壓力有多大。更可怕的是，他還在現場撞鬼，見到有如傳說中「裂嘴女」的鬼魅。

▲恐怖片《嘎啦》儲旭、李恩佑、余奕墨、林靖軒。（圖／后花園娛樂提供）

▲恐怖片《嘎啦》主演群儲旭、李恩佑、余奕墨、林靖軒，與媒體暢談拍攝過程。（圖／后花園娛樂提供）

電影《嘎啦》26日舉行媒體試片和記者會，演員李恩佑、儲旭、林靖軒以及余奕墨出席受訪。主角李恩佑是阿美族男孩，剛從高中畢業，本來就是念表演相關科系，當他得知從複選40人當中脫穎而出時，坦言相當開心，雖然拍攝時感覺壓力很大，不過直呼很好玩，「就像闖關遊戲一樣，一步一步去了解它，在開拍前我參考了電影《咒》。」

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《嘎啦》中的詭異故事是發生在度假村，李恩佑直言「我有看到東西，俗稱鬼」，他在片場的游泳池附近看到膚色像屍體的白衣人，「我差點尿出來，瞬間起雞皮疙瘩，他還慢慢開始對我笑，很清楚的人臉！」笑到像是「裂嘴女」。

▲恐怖片《嘎啦》儲旭、李恩佑、余奕墨、林靖軒。（圖／后花園娛樂提供）

▲恐怖片《嘎啦》有著邪教、惡靈附身、祭典等恐怖元素，以及直播、探險等設計。（圖／后花園娛樂提供）

不過拍攝現場也發生有趣的事，李恩佑其實還有個雙胞胎弟弟，電影中有段「分身」的畫面，本來需要特效。但後來工作人員才發現，原來可以找李恩佑的雙胞胎弟弟來客串，笑說：「直接省了特效費。」李恩佑則笑說，弟弟在現場他反而會更緊張，因為擔心他演不好，讓自己丟臉。

▲恐怖片《嘎啦》儲旭、李恩佑、余奕墨、林靖軒。（圖／后花園娛樂提供）

▲恐怖片《嘎啦》拍攝時，發生不少難以解釋的詭異事件。（圖／后花園娛樂提供）

知名特效化妝師儲榢逸，以演員藝名「儲旭」在片中飾演天仁，為此胖10公斤。同時也擔任本片的特殊化妝，他爆料在工作室有3個人集體中邪，宛如大法師般，「他們突然跳起來，大喊要抓交替！」後來才知道，是在拍攝時與「神秘力量」有了連結，《嘎啦》將於7月19日在台上映。

 

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嘎啦, 儲旭, 李恩佑, 余奕墨, 林靖軒

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