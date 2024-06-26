專訪／鄭麗媛讚《畢業》像「慢食」　揭與魏嘏雋演師生戀迷人之處

記者劉宛欣／首爾連線報導

鄭麗媛與魏嘏雋（魏化儁）主演的浪漫愛情劇《畢業》熱播中，背景設定在補教界，講述補習班老師們的生活和愛情故事。兩位主角日前接受了《ETtoday星光雲》專訪，聊起《畢業》作為師生戀、姐弟戀作品，與其他相似題材的劇集相較之下，有什麼更吸引人魅力時，鄭麗媛再度表達了對導演安畔錫的喜愛與尊敬，直言「最大的不同在於這是安畔錫導演的作品！」

▲鄭麗媛與魏嘏雋主演的浪漫愛情劇《畢業》熱播中。（圖／Hami Video提供）

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魏嘏雋表示：「這部劇描繪的不是幻想，而是現實中可能存在的人物和他們的愛情故事，因此更具共鳴和說服力。」並指出兩人在《畢業》中都是演國文講師，劇中使用了許多該職業才會有的表達方式，使得這部劇更具差別化的吸引力。

安畔錫導演先前曾執導《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《密會》等經典作品，鄭麗媛多次公開表示自己參演《畢業》的最大原因，就是為了要與安導演合作，被問起《畢業》的獨特之處，她直言：「最大的不同在於這是安畔錫導演的作品。」她認為許多角色在劇中人生的一頁裡「畢業」，以非常緩慢節奏描繪各自前往不同的方向進化，呼應了劇名。

▲鄭麗媛為了安導演點頭參演《畢業》。（圖／Hami Video提供）

鄭麗媛形容《畢業》表示：「不是那種放了很多味精，因為刺激味道而好吃的速食品，比較像是對身體有益但其實也很好吃的慢食（slow food）。」會讓人在細細品嘗時意識到「啊！我太習慣吃加工食品而有所不知，原來我也喜歡吃這種慢食。」給予了相當貼切且具說服力的形容。

主角兩人在劇中飾演補習班講師，對學生有強大的責任感，作為這部劇最重要的兩人， 魏嘏雋表示「演出主角當然感受到更多的責任感，需要好好帶領戲劇或拍攝現場，所以我盡量對所有的工作人員友善，和睦相處。」他自認雖然不是那種會炒熱現場氣氛、振奮工作人員的心情的演員，但努力抱著不破壞氣氛、不要給人添麻煩的心態去工作。

▲魏嘏雋在劇中飾演暗戀鄭麗媛多年的浪漫年下男。（圖／Hami Video提供）

鄭麗媛則持不同看法，雖然身為主角，但只是團隊的一部分「我覺得大家都是為了完成一個巨大的拼圖而聚集在一起，而我也是拼圖的一小塊」，自己該做的就是在崗位上，盡所能將拼圖固定到位，作為戲份最多的角色，與工作人員接觸的時間最長，而她每次到片場上工時，都會在頭頂比出大大的愛心，帶著那種快樂的情緒拍攝，「不像是去工作，每天好像都是去片場玩的感覺！」。

鄭麗媛與魏嘏雋主演的《畢業》正在Hami Video熱播中。