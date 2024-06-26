麋先生團員拍MV「竟遭整根釘子插進腳」　嚇壞全場急送醫

記者蔡琛儀／台北報導

入圍本屆金曲獎最佳樂團的麋先生，將於9月21日首度登上台北小巨蛋開唱，門票7月6日開賣，為此，他們特別重新改編2013年的熱門歌曲〈馬戲團運動〉，並於25日公開了全新版本的〈馬戲團運動2024CircUs〉，不僅喚醒歌迷們對11年前的回憶，更讓他們感受到麋先生這些年來的成長與蛻變。

▲麋先生將11年前的歌曲〈馬戲團運動〉重新編曲推出。（圖／相信音樂提供）

拍攝MV的過程中，也喚起了團員們11年前的回憶，主唱聖皓憶起當年在廢墟場景拍攝原版MV時，貝斯手以諾不小心被整根釘子刺進腳裡，嚇壞現場所有人，所幸以諾及時去醫院打了破傷風，沒有造成嚴重的影響，不過這段驚險的插曲至今仍令他們十分難忘。

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鼓手逸凡則提及〈馬戲團運動〉第一個釋出的「Band Rehearsal」版MV，想起當時經常跑到學校練團室的5人，以及曾經幫助他們完成作品的朋友們，包括負責剪輯影片的朋友扛著電腦到喆安家的畫面都還歷歷在目。麋先生感慨表示：「其實很感動，當時沒有想過未來有一天會再重新製作〈馬戲團運動〉。完成這首歌的過程中很多畫面跟回憶都會浮現，感受真的很特別。」

▲貝斯手以諾當年拍MV被釘子刺到腳嚇壞眾人。（圖／相信音樂提供）

麋先生也說，他們並未刻意改變新舊版的曲風，但新版的〈馬戲團運動2024CircUs〉有著更多情緒起伏，讓聽眾能產生更多想像畫面，也讓演唱和樂器的表現有更多發揮空間。他們強調，這次在編曲上並沒有設限成品的樣貌，也想藉此告訴聽眾「所有事物都有更多的可能性，不要限制自己的想像。」此外他們還加入了原曲沒有的管樂元素，並特別邀請到同樣入圍本屆金曲獎的高杰 J Geddes合作，擦出全新火花。