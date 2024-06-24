應援曲被批難聽！啦啦隊「靈魂歌姬」檸檬：不然我唱？　網急喊母湯

記者劉宛欣／綜合報導

啦啦隊女神檸檬（林芳婧）是富邦啦啦隊「Fubon Angels」一員，先前曾因在球場高歌，靠著五音不全的歌喉爆紅，被封為「靈魂歌姬」。近日有網友在Threads上批評職棒應援曲「難聽」，配不上漂亮啦啦隊女孩們的舞姿，沒想到竟然釣出檸檬本人回覆表示「不然要我唱？」吸引不少網友圍觀直呼「忍住啊」。

▲檸檬經常透過社群分享工作日常。（圖／翻攝自檸檬Instagram）

一名網友在Threads上發文詢問「為什麼職棒的應援曲都那麼難聽，而且還請那麼多漂亮的啦啦隊女孩去跳，難道都沒有人覺得很違和嗎？」引起不小討論，不少人持反對意見，認為應援曲最重要的是帶動現場氣氛，與球迷一起起喊出口號，讓所有人團結成一體，歌曲本身好不好聽不是重點，也有部分人認同原PO，並且指出台灣的應援曲太過吵鬧。

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▲檸檬回覆網友提問。（圖／翻攝自Threads）

曾展現過歌唱實力的檸檬在看到貼文後，親自回應「不然全部我用唱的？？？」，立刻吸引大批網友圍觀留言「我拒絕進場」、「怕.jpg」、「等等，您先忍住啊」、「檸檬妳冷靜... 先不要...」、「一言不合就開唱！」、「卡 富邦 一日檸檬唱整場」，也死忠支持檸檬的粉絲敲碗「想聽」，討論非常熱烈。