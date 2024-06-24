ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

馬國賢拍戲遭羞辱「導演飆罵三字經」！　自信全毀閃輕生念頭休息一年

記者孟育民／台北報導

由白家綺主持的《醫學大聯盟》本集帶大家探討如何強化職場抗壓性，節目日前邀請到馬國賢、布蘭妮、紫庭、朱宇謀參加競賽，也邀請到家醫科醫師－洪暐傑、營養師－王郁菁，為大家做精闢解說。節目中馬國賢回憶起自己當新人拍戲時的艱辛經歷，當時慘遭導演酸言酸語，挫折到一度有輕生念頭，停工休息一年多才康復。

▲▼馬國畢。（圖／民視提供）

▲馬國賢、布蘭妮、紫庭、朱宇謀聊如何面對壓力。（圖／民視提供）

他分享雖然當時對自己的演技充滿信心，特別是台語戲，覺得自己台語非常流利，但是正式開拍後，他卻開始緊張、頻頻NG，續三次NG後，導演開始對他冷嘲熱諷，讓他自信心崩塌，讓他印象深刻。馬國賢回憶第一次NG時，導演酸言酸語地說：「請問這個演員，是誰找來的？」，當再一次NG時，導演生氣地說：「他到底會不會演？」，第三次NG後，導演甚至提出換掉他的想法，這讓馬國賢在現場壓力山大，表現僵硬越來越愈張，導致NG次數不斷增加，甚至導演直接用髒話辱罵，讓他顏面掃地，回家後甚至一度萌生輕生念頭，並因此事停工一年多，將自己封閉起來，之後才漸漸打開心房。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼馬國畢。（圖／民視提供）

▲馬國畢拍戲遭到羞辱。（圖／民視提供）

聽了馬國賢的故事之後，白家綺也分享了類似經歷，她回憶起自己曾在拍戲時被導演當眾大罵：「我寧願妳當一個花瓶，也不要妳在旁邊講廢話。」，雖然當時感到羞辱，但她認為在當時也是學習的一部分，並霸氣回應：「現在我可以當一個想講什麼就講什麼的花瓶！」她一番話贏得全場熱烈歡呼。

▲▼馬國畢。（圖／民視提供）

▲白家綺認為壓力也是學習的一部分。（圖／民視提供）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

推薦閱讀

孫安佐「5人合夥」科技業新工作曝光！　認了少回家：我長大了　

孫安佐「5人合夥」科技業新工作曝光！　認了少回家：我長大了　

男星遇車禍「命根子遭輾斷」！收14次病危通知　淚揭過往：可不可以讓我走了

男星遇車禍「命根子遭輾斷」！收14次病危通知　淚揭過往：可不可以讓我走了

獨／余天夫妻開庭戰女婿！李亞萍曝「外孫反應」悲痛發聲：不然無法面對余苑綺

獨／余天夫妻開庭戰女婿！李亞萍曝「外孫反應」悲痛發聲：不然無法面對余苑綺

許維恩出國脫了！一轉正面「半球外露」形狀被看光 解放比基尼激辣

許維恩出國脫了！一轉正面「半球外露」形狀被看光 解放比基尼激辣

金智媛出發來台！比愛心親民滿分　機場「把包包舉胸前」原因敬業　

金智媛出發來台！比愛心親民滿分　機場「把包包舉胸前」原因敬業　

余天今開庭對戰女婿！爭取帶2外孫回家　余祥銓夫妻直播揭全家現況

余天今開庭對戰女婿！爭取帶2外孫回家　余祥銓夫妻直播揭全家現況

顧婕罹直腸癌陷低谷「舊愛主動聯繫」　復合10億前男友獲金援

顧婕罹直腸癌陷低谷「舊愛主動聯繫」　復合10億前男友獲金援

直擊／金智媛抵台美炸！溫柔暖喊：小心喔～　揮手到最後一刻離開

直擊／金智媛抵台美炸！溫柔暖喊：小心喔～　揮手到最後一刻離開

蔡桃貴突入院動手術「病床照曝光」！　蔡阿嘎心疼曝病況

蔡桃貴突入院動手術「病床照曝光」！　蔡阿嘎心疼曝病況

狄鶯孫鵬6年來不斷救孫安佐「驚人花費揭曉」！　許聖梅嘆：是保守估計

狄鶯孫鵬6年來不斷救孫安佐「驚人花費揭曉」！　許聖梅嘆：是保守估計

KID出國「護照GG了」！慘照曝光：保佑我出得去 大蛇丸也有這問題

KID出國「護照GG了」！慘照曝光：保佑我出得去 大蛇丸也有這問題

《爸爸》女星新家「大到能養孔雀」　開箱片挨批炫富：根本是宮殿

《爸爸》女星新家「大到能養孔雀」　開箱片挨批炫富：根本是宮殿

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫安佐「5人合夥」科技業新工作曝光！　認了少回家：我長大了　

男星遇車禍「命根子遭輾斷」！收14次病危通知　淚揭過往：可不可以讓我走了

獨／余天夫妻開庭戰女婿！李亞萍曝「外孫反應」悲痛發聲：不然無法面對余苑綺

許維恩出國脫了！一轉正面「半球外露」形狀被看光 解放比基尼激辣

金智媛出發來台！比愛心親民滿分　機場「把包包舉胸前」原因敬業　

余天今開庭對戰女婿！爭取帶2外孫回家　余祥銓夫妻直播揭全家現況

顧婕罹直腸癌陷低谷「舊愛主動聯繫」　復合10億前男友獲金援

直擊／金智媛抵台美炸！溫柔暖喊：小心喔～　揮手到最後一刻離開

蔡桃貴突入院動手術「病床照曝光」！　蔡阿嘎心疼曝病況

狄鶯孫鵬6年來不斷救孫安佐「驚人花費揭曉」！　許聖梅嘆：是保守估計

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

馬國賢, 壓力, 白家綺

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 李遠感慨台灣兒童節目落後！將加強兒少文化政策：別把小孩當小孩
  2. 應援曲被批難聽！啦啦隊「靈魂歌姬」檸檬：不然我唱？　網急喊母湯
  3. 曾莞婷獨挑大梁接下主持棒！信心喊話「全力以赴」集結網美談女人心事
  4. 馬國賢拍戲遭羞辱「導演飆罵三字經」！　自信全毀閃輕生念頭休息一年
  5. 簡廷芮「婚後沒見過他這麼開心」　出賣老公追星金智媛影片
  6. 李康生「斜頸症」舊疾復發　再爆誇張菸癮日抽30根
  7. 周杰倫「運動英姿」帥翻200萬人！　徹底著迷網球嘆：太晚學了
  8. 兒叛逆期脫口嗆媽！吳念真霸氣教育「你對我老婆客氣點」
  9. 韓主持「KARA是一群大嬸」毒舌風引不滿！　韓網狂批：不好笑又無禮
  10. 王星越成「奪妻專業戶」！《墨雨雲間》終於成功自嘲：苦盡甘來

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366