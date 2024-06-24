馬國賢拍戲遭羞辱「導演飆罵三字經」！　自信全毀閃輕生念頭休息一年

記者孟育民／台北報導

由白家綺主持的《醫學大聯盟》本集帶大家探討如何強化職場抗壓性，節目日前邀請到馬國賢、布蘭妮、紫庭、朱宇謀參加競賽，也邀請到家醫科醫師－洪暐傑、營養師－王郁菁，為大家做精闢解說。節目中馬國賢回憶起自己當新人拍戲時的艱辛經歷，當時慘遭導演酸言酸語，挫折到一度有輕生念頭，停工休息一年多才康復。

▲馬國賢、布蘭妮、紫庭、朱宇謀聊如何面對壓力。（圖／民視提供）

他分享雖然當時對自己的演技充滿信心，特別是台語戲，覺得自己台語非常流利，但是正式開拍後，他卻開始緊張、頻頻NG，續三次NG後，導演開始對他冷嘲熱諷，讓他自信心崩塌，讓他印象深刻。馬國賢回憶第一次NG時，導演酸言酸語地說：「請問這個演員，是誰找來的？」，當再一次NG時，導演生氣地說：「他到底會不會演？」，第三次NG後，導演甚至提出換掉他的想法，這讓馬國賢在現場壓力山大，表現僵硬越來越愈張，導致NG次數不斷增加，甚至導演直接用髒話辱罵，讓他顏面掃地，回家後甚至一度萌生輕生念頭，並因此事停工一年多，將自己封閉起來，之後才漸漸打開心房。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲馬國畢拍戲遭到羞辱。（圖／民視提供）

聽了馬國賢的故事之後，白家綺也分享了類似經歷，她回憶起自己曾在拍戲時被導演當眾大罵：「我寧願妳當一個花瓶，也不要妳在旁邊講廢話。」，雖然當時感到羞辱，但她認為在當時也是學習的一部分，並霸氣回應：「現在我可以當一個想講什麼就講什麼的花瓶！」她一番話贏得全場熱烈歡呼。

▲白家綺認為壓力也是學習的一部分。（圖／民視提供）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

