記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星金清（金青）是叱吒1980年代戲劇圈的玉女演員，她曾在1998年有過一段婚姻，短短3天宣布離婚，當時震撼演藝圈。近日，她出演療癒系節目《四人餐桌》，聊起過去那段婚姻，坦承逃到江原道森林裡躲了1年半，身心狀況潰堤的她，自虧「活得不像人」，離婚心境曝光。

▲女星金清出演節目，談到1998年離婚時，一個人逃到江原道生活「活得不像人」。（圖／翻攝自《四人餐桌》YouTube）



金清是1980年代代表性的美女演員，1998年閃電嫁給企業家裴某，沒想到短短3天離婚，由於當時南韓風氣保守，離過婚的女星很難再回歸螢幕前，她也因此逃到江原道生活，藉此躲避大眾投射的眼光。

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▲女星金清是1980年代南韓代表性女星。（圖／翻攝自韓網）



近日參與節目《四人餐桌》錄製，金清談起那段煎熬的離婚日子，「心真的很痛，頭髮都焦了、膚質也毀了，活得就不像個人」，為了遠離輿論與大眾，她獨自住在獨棟別墅，拔著草邊療癒自己，就這樣習慣住在獨棟房子長達28年。

▲金清多度在節目上提過結婚3天就離婚的過去。（圖／翻攝自KBS）



該段婚姻對金清造成極大打擊，她曾經在2000年回歸受訪提及離婚主因，當時去新婚旅行，老公在賭場輸光所有錢財，還獨留她一個人在飯店房間裡，使得她瞬間清醒，回國後立馬辦離婚，蜜月旅行成了兩人的最後之旅，超反轉發展當時在韓國引起高度關注。

金清後來沒再嫁，節目上被問及感情與理想型，她說出內心實話，「單身生活是滿舒適的，但有時候也會受夠一個人，我到現在還在等待命運般的相逢。」對於愛情還是抱有期望。《四人餐桌》完整節目內容於24日晚間在韓播出。