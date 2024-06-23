大鶴爆遭狗咬罹敗血症　住院3天嚇哭「差點死掉」

記者許逸群／台北報導

第26屆台北電影節邁入第三天，今（23）日迎來末路愛情影集《塑膠花》大銀幕全台首映！導演鄭雅之帶著主要演員吳慷仁、李沐、葉全真、林鶴軒（大鶴）、周予天合體亮相。大鶴透露自己是搏命演出，原來半年前他遭土狗咬傷手，得了敗血症，直呼：「真的差點死掉！」

▲大鶴透露半年前遭狗咬罹患敗血症。（圖／記者周宸亘攝）

大鶴在半年前遭土狗咬傷手罹患敗血症，自行著急到不行，所幸住院3天後治療無礙。他透露，在劇中有場在農田裡狂奔的橋段，沒想到突然有六隻流浪狗衝出來，他驚恐地說：「原本小跑步的，最後變得在狂奔，結果狗跑得更快，我就被嚇哭了。」

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▲2024台北電影節《塑膠花》星光首映。（圖／記者周宸亘攝）



吳慷仁和李沐出席星光首映談及首度合作，就要談一段大叔和女高中生的逃亡禁忌戀，戲外相差14歲的兩人是否會有代溝？吳慷仁笑稱自己在片場確實不是一個愛講話的人，都要透過同劇演員高捷「潤滑」他與李沐間的溝通，但也佩服李沐的專業。

▲李沐與吳慷仁搭檔演出「逃亡禁忌戀」。（圖／記者周宸亘攝）

導演兼編劇鄭雅之早在2015年就曾以短片《悄悄》入選台北電影獎，時隔9年帶著第一部影集來到中山堂首映，她感性表示：「我的心情無比激動與榮幸。這部影集從故事萌芽到最終成品，每一個細節都承載著大家的努力，在這個具有影響力的電影節上首映，對我們來說是一種莫大的肯定與鼓舞！」