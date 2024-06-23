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K-POP練習生急速減少「掉出夢想職業TOP10」　網：少子化＋當網紅較輕鬆

記者張筱涵／綜合報導

K-POP市場最近迎來了前所未有的繁榮期，影響力和產業收入大幅增加。然而，一份報告顯示，夢想成為偶像的練習生人數正在大幅減少。

▲▼KPOP練習生變少。（圖／翻攝自YouTube／YTN）

▲K-POP練習生變少。（圖／翻攝自YouTube／YTN）

據韓媒《YTN》報導，韓國內容振興院的資料顯示，經紀公司練習生2020年有1895人這麼多，但短短2年的時間就減少了38.3％，2022年資料顯示僅有1170人。不僅挑戰練習生的人數減少，經紀公司的練習生自願放棄的比例也在增加，真正出道成為藝人的練習生比例，從2016年的80%下降到2022年約65%。

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K-POP練習生人數減少的主要原因是青少年的職業偏好改變。根據南韓教育部的調查，2009年的學生夢想職業裡，歌手排在第6名，但到了2021年就已經掉出前10名了。業內人士指出，相比於經歷練習生期間的不確定性，成為網紅更能在短時間內創造收入並快速產生成果，儘管K-POP市場持續繁榮，但未來K-POP人才的供應卻面臨困難。

▲▼BLACKPINK BTS。（圖／翻攝自FACEBOOK、Instagram）

▲BLACKPINK和BTS都是K-POP代表偶像團體。（圖／翻攝自FACEBOOK、Instagram）

南韓網友的反應則為「少一點也行，現在太多了」、「都少子化了這是當然的吧」、「因為要以偶像發展成功真的太難了」、「現在不用當偶像或一人就可以出名賺錢，而且私生活還很自由，像是YouTuber、網紅和直播主這類的」、「如果有當偶像的外貌和才能，其實當網紅真的比較輕鬆」。

▲▼韓網反應。（圖／翻攝自theqoo／翻譯自《ETtoday星光雲》）

▲韓網反應。（圖／翻攝自theqoo／翻譯自《ETtoday星光雲》）

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