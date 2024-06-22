D.O.台北見面會夢幻聯動！傳嘉賓是李泳知　主辦單位給答案了

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣團體EXO成員D.O.（都敬秀）22、23日連續兩天將在天母體育館舉辦粉絲見面會，巧的是，他近來與歌手李泳知合作歌曲〈Small girl〉，女方22日也在台北有專場演唱會。粉絲21日晚間開始瘋傳「李泳知將現身D.O.的23日見面會」，對此，主辦單位D-SHOW Taiwan稍早回應《ETtoday》，給予解答。

▲D.O.、李泳知最近合作新歌。（圖／翻攝自李泳知、D.O. IG）



D.O.於21日晚間抵達台灣，他與李泳知合作歌曲〈Small girl〉MV同日上線播出，兩人在歌曲裡飾演曖昧情侶檔，超有愛的火花引起大批歌迷暴動，盼望看到他們合體的舞台。

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巧的是，D.O.與李泳知本週末都在台灣，李泳知22日在台北流行音樂中心開唱，D.O.則是22、23日在天母體育館舉辦見面會，粉絲敲碗兩人在23日夢幻聯動，Threads（俗稱脆）平台更有網友爆料「李泳知會去D.O.的見面會」。

▲▼D.O.、李泳知現都在台北，各自舉辦專場活動，有傳女方23日將現身D.O.見面會。（圖／翻攝自李泳知、D.O. IG）



對此，《ETtoday》記者詢問主辦單位D-SHOW Taiwan，對方僅回應「是否有嘉賓的部分，怒不便透露。」未證實也未否認，留給粉絲無限想像。