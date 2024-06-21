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孫安佐經紀人IG報平安！　125字發聲曝現況

記者王靖淳／綜合報導

星二代孫安佐與經紀人日前在北市信義區亮出火槍，引發各界討論及關注，日前北市警方到他住處查扣火藥、刀械，不過在過程中卻傳出，孫安佐的經紀人失控毆警，當場被壓制帶回。為此，他稍早透過IG限動報平安，透露自己目前已經被釋放。

▲（圖／翻攝自Instagram／sun）

▲孫安佐最近爭議不斷。（圖／翻攝自Instagram／sun_gojo99）

透過孫安佐經紀人在IG發出的黑底白字圖文可見到，他澄清自己沒有被查扣槍枝子彈等任何違禁品，因此要大家不要擔心他會有事。他表示，自己已經被釋放了，所以以此貼文向大家報平安，同時也透露，自己以三萬元交保，等後續無罪判決確定後即可拿回保釋金。

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▲孫安佐（圖／翻攝自Instagram／）

▲孫安佐經紀人發限動。（圖／翻攝自Instagram／jasper1108.2020）

事實上，孫安佐的經紀人在19日時傳出，在北市刑警大隊到住處搜索的過程中，突然出手打警察，使他當場被壓制帶回。為此，他事後認為警方非法搜索，於是向法院聲請提審，不過卻遭駁回，因此被依照違反槍炮彈藥刀械管制條例、妨害公務罪移送台北地檢署複訊，訊後以3萬交保，並限制住居。

【孫安佐經紀人IG全文】
已被釋放了
跟大家報個平安
我沒有被查扣槍枝子彈等任何違禁品
所以完全不會有事請各位不用擔心
僅以三萬交保（等無罪判決確定後還可以拿回保釋金）

但我在裡面這段時間有些部份被新聞亂報，我覺得我有必要澄清，等等就開始澄清，時間有限我就澄清比較大的，短文我就用限動，長文我就用臉書。

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