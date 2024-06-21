ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小嫻cos照「胸前開大洞」超辣！狂勾25年前《電玩快打》小魔女回憶殺

記者劉宜庭／綜合報導

44歲小嫻（黃瑜嫻）近年除了回歸學生身分，考上屏東大學音樂系，也不時會透過社群網站分享工作點滴，近日出席活動，難得Cosplay成經典遊戲《快打旋風》中的角色「春麗」，大方展現火辣好身材：「好害羞喔。」

▲小嫻cos照「胸前開大洞」超辣！狂勾25年前《電玩快打》小魔女回憶殺。（圖／翻攝自小嫻臉書）

▲小嫻cos照「胸前開大洞」超辣！狂勾25年前《電玩快打》小魔女回憶殺。（圖／翻攝自小嫻IG）

▲小嫻Cosplay成春麗造型，辣翻眾人。（圖／翻攝自小嫻臉書、IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

小嫻今（21日）分享日前出席活動時的照片：「好害羞喔，是好久不見的春麗小嫻！！ 」她當天身穿藍色旗袍，旗袍上裝飾有金色的邊緣設計，頭髮上還有白色絲帶，胸前挖大洞的服裝設計，展現出渾圓胸型和事業線，辣翻大票網友。

「很開心又穿上春麗的衣服，重溫Cosplay的感覺。」由於小嫻1999年至2008年曾經主持節目《電玩快打》，當時就常在鏡頭前打扮成各種角色，有著「電玩小魔女」的外號。

▲小嫻cos照「胸前開大洞」超辣！狂勾25年前《電玩快打》小魔女回憶殺。（圖／翻攝自小嫻臉書）

▲小嫻Cosplay照片勾起《電玩快打》觀眾心中回憶。（圖／翻攝自小嫻臉書）

如今小嫻難得再玩Cosplay，頓時勾起無數觀眾心中回憶，引來網友紛紛驚呼「小時候回憶湧上來，小時候都看《電玩快打》」、「電玩小魔女重出江湖」、「好懷念」、「回想起《電玩快打》的時期」、「熟悉的電玩小魔女再現風華」，就連網紅潔哥也留言「是電玩小魔女！！！」意外掀起不小的討論度。

►鈴木優香台南泡溫泉「遭3名阿伯緊盯」　 變臉翻白眼：色老頭滾開

►啦啦隊女神Peggy挺孕肚現大巨蛋看球賽！　引驚呼「好凸好大」

►名嘴狄志為「獨扛道具錄影」被拍！　微笑：大丈夫能屈能伸

►快訊／唐治平經紀人3聲明求助！　領唐媽遺體卡關…親友無計可施

【ETStar開課了】

想增肌減脂、增加職場競爭力、培養社交手腕？

限時大優惠（進入學習平台）

步驟1：點選課程「立即結帳」
步驟2：輸入折扣碼「sherryliu，按使用折扣，即可享早鳥優惠再打9折

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

推薦閱讀

媽媽今告別式！阮經天眼眶泛淚、鼻頭通紅現身　忍悲送最後一程

媽媽今告別式！阮經天眼眶泛淚、鼻頭通紅現身　忍悲送最後一程

陳妍希遭爆離婚首發文！　公開現身開機儀式

陳妍希遭爆離婚首發文！　公開現身開機儀式

遭Keanna咬與謝和弦「錄音室啪啪」　陳芳語氣哭反擊...真相全說了！

遭Keanna咬與謝和弦「錄音室啪啪」　陳芳語氣哭反擊...真相全說了！

唐治平母亡18天不認屍挨轟不孝！前女友丁寧「相信他愛媽媽」幫求援

唐治平母亡18天不認屍挨轟不孝！前女友丁寧「相信他愛媽媽」幫求援

鈴木優香台南泡溫泉「遭3名阿伯緊盯」　 變臉翻白眼：色老頭滾開

鈴木優香台南泡溫泉「遭3名阿伯緊盯」　 變臉翻白眼：色老頭滾開

36歲女CEO「買精生雙胞胎」！　公開產子過程感動喊：願望全實現

36歲女CEO「買精生雙胞胎」！　公開產子過程感動喊：願望全實現

快訊／么兒依強盜罪起訴　羅時豐痛心：該負的責任必須去承擔

快訊／么兒依強盜罪起訴　羅時豐痛心：該負的責任必須去承擔

告別式場內「蝴蝶盤旋飛舞」　阮經天淚別：媽媽變成蝴蝶了

告別式場內「蝴蝶盤旋飛舞」　阮經天淚別：媽媽變成蝴蝶了

丟丟妹男友200坪髮廊突收攤！　爆財務糾紛「本人證實了」還原始末

丟丟妹男友200坪髮廊突收攤！　爆財務糾紛「本人證實了」還原始末

68歲高群搭捷運沒位子坐！　車廂內「施展1技能」超強

68歲高群搭捷運沒位子坐！　車廂內「施展1技能」超強

58歲楊繡惠閃嫁猛男　還被抱起轉圈圈太幸福了

58歲楊繡惠閃嫁猛男　還被抱起轉圈圈太幸福了

快訊／賀軍翔捲官司劇組開鍘！　合作陳意涵新劇「宣布換角」

快訊／賀軍翔捲官司劇組開鍘！　合作陳意涵新劇「宣布換角」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

媽媽今告別式！阮經天眼眶泛淚、鼻頭通紅現身　忍悲送最後一程

陳妍希遭爆離婚首發文！　公開現身開機儀式

遭Keanna咬與謝和弦「錄音室啪啪」　陳芳語氣哭反擊...真相全說了！

唐治平母亡18天不認屍挨轟不孝！前女友丁寧「相信他愛媽媽」幫求援

鈴木優香台南泡溫泉「遭3名阿伯緊盯」　 變臉翻白眼：色老頭滾開

36歲女CEO「買精生雙胞胎」！　公開產子過程感動喊：願望全實現

快訊／么兒依強盜罪起訴　羅時豐痛心：該負的責任必須去承擔

告別式場內「蝴蝶盤旋飛舞」　阮經天淚別：媽媽變成蝴蝶了

丟丟妹男友200坪髮廊突收攤！　爆財務糾紛「本人證實了」還原始末

68歲高群搭捷運沒位子坐！　車廂內「施展1技能」超強

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

小嫻, 黃瑜嫻, 快打旋風, 春麗, 電玩快打, 電玩小魔女

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 孫安佐經紀人IG報平安！　125字發聲曝現況
  2. 台灣「電影界大咖」獻出演員處女秀！　狂NG超過10次：要被換角了
  3. 港三級片女神「56歲近照曝光」！　親揭不做醫美原因：老公會失去興趣
  4. 徐懷鈺PO超近自拍照！曝「素顏真面目」　46歲凍齡模樣驚呆網
  5. 56歲「最美三級片女星」零濾鏡曝真實臉蛋！　拒做醫美原因曝光
  6. 快訊／賀軍翔捲官司劇組開鍘！　合作陳意涵新劇「宣布換角」
  7. 瘦子二度力挺J.Sheon　竟被要求「做核心運動」崩潰：太累了　
  8. 蕭淑慎尪梁軒安「6聲明」駁騙財騙色！　無奈發聲：老婆都知道
  9. 資深咖追不到就性騷！噁放話「看妳照片打手槍」　蔡家蓁痛揭惡行
  10. 小炳當20年單親爸控「前妻拋家棄子」！　長文揭真相淚求：放過我

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366