小嫻cos照「胸前開大洞」超辣！狂勾25年前《電玩快打》小魔女回憶殺

記者劉宜庭／綜合報導

44歲小嫻（黃瑜嫻）近年除了回歸學生身分，考上屏東大學音樂系，也不時會透過社群網站分享工作點滴，近日出席活動，難得Cosplay成經典遊戲《快打旋風》中的角色「春麗」，大方展現火辣好身材：「好害羞喔。」

▲小嫻Cosplay成春麗造型，辣翻眾人。（圖／翻攝自小嫻臉書、IG）

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小嫻今（21日）分享日前出席活動時的照片：「好害羞喔，是好久不見的春麗小嫻！！ 」她當天身穿藍色旗袍，旗袍上裝飾有金色的邊緣設計，頭髮上還有白色絲帶，胸前挖大洞的服裝設計，展現出渾圓胸型和事業線，辣翻大票網友。

「很開心又穿上春麗的衣服，重溫Cosplay的感覺。」由於小嫻1999年至2008年曾經主持節目《電玩快打》，當時就常在鏡頭前打扮成各種角色，有著「電玩小魔女」的外號。

▲小嫻Cosplay照片勾起《電玩快打》觀眾心中回憶。（圖／翻攝自小嫻臉書）

如今小嫻難得再玩Cosplay，頓時勾起無數觀眾心中回憶，引來網友紛紛驚呼「小時候回憶湧上來，小時候都看《電玩快打》」、「電玩小魔女重出江湖」、「好懷念」、「回想起《電玩快打》的時期」、「熟悉的電玩小魔女再現風華」，就連網紅潔哥也留言「是電玩小魔女！！！」意外掀起不小的討論度。