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獨家／蔡家蓁膽固醇竟高到破表　醫生警告「恐中風」：還沒拿獎不能死

記者蔡琛儀／專訪

32歲台語歌手蔡家蓁憑專輯《彼个秘密》，三度入圍金曲台語歌后，這次專輯裡有許多作品談的是她自己的故事及對社會的觀察，她透露這次擔綱製作人、製片，除了詞曲，包括企劃、平面設計等也都親自參與，連MV也請到大學好友幫忙拍，注入相當多的心血，也讓她相當感謝所有人的協助。

▲▼蔡家蓁金曲最佳台語女歌手入圍專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲蔡家蓁在本屆金曲獎三度入圍最佳台語女歌手。（圖／記者黃克翔攝）

蔡家蓁前兩次參加金曲獎，服裝和性感程度都相當吸睛，本來身材就纖細的她，最近還是得為了金曲獎減肥，透露已減了三個禮拜，靠著完全不吃澱粉瘦了2公斤，沒想到卻被服裝造型師說還要再瘦3公斤，她坦言最近常減肥減到心情低落，容易爆哭。而她某次一整天才吃了一顆茶葉蛋，當天就有低血糖的狀況，加上天氣悶熱又忙了整天導致中暑，直呼真的快撐不住。

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她透露自己天生血液濃度高，之前有做過健康檢查，沒想到膽固醇飆到300（正常值約200），低密度膽固醇高達230（正常值130），醫生看到都嚇到，警告她這樣會引發腦中風或心血管疾病，「我還沒拿到金曲獎，我想說不行，我還不能死！」後來她也有吃降膽固醇的藥物來控制。

至於金曲戰袍，她笑說這次走個性氣勢風，有信心可以拿紅毯五美，入坑水晶已久的她，也會戴上水晶手鍊當作幸運物。

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