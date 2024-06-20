「台積電忍過400沒下車」全靠1都市傳說！楊皓如：被帶著飛高高

記者潘慧中／綜合報導

台積電（2330）近日一路暴漲至981元，創新高的表現在社群網站掀起高度討論。資深媒體人楊皓如20日也在Threads有感而發地提起一件都市傳說，「被遺忘的股票總是最賺的那一支。」

▲楊皓如買台積電股票有獲利。（圖／翻攝自Threads／haojuju）



楊皓如日前看到台積電股價持續飆升，一張股票的價格接近100萬，「我也是被帶著飛高高很開心」，吐露在這波行情中的心情。

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▲楊皓如被帶著飛高高很開心。（圖／翻攝自Facebook／楊皓如）



然而，在社群網站的討論串中，不難發現有很多網友「懊惱700、800就下車了」。對此，老公忍不住好奇問楊皓如：「我倒是覺得奇怪，妳的個性700不下車就算了，怎麼可以忍過400那時候？」

▲楊皓如老公很好奇她為何能忍過400沒賣。（圖／翻攝自Facebook／楊皓如）



楊皓如則是幽默回應了，「其實也沒什麼好奇怪的，我太忙沒注意而已，台積電什麼時候有400我不知道啊」，而這彷彿印證了都市傳說，「被遺忘的股票總是最賺的那一支。」

楊皓如Threads全文：



今天日幣0.2082我剛剛換了日本行零用錢

覺得很不錯

台積電漲到一張快100萬

我也是被帶著飛高高很開心

看到Thread很多人懊惱700、800就下車了

配偶問說：「我倒是覺得奇怪，妳的個性700不下車就算了，怎麼可以忍過400那時候？」

其實也沒什麼好奇怪的

我太忙沒注意而已

台積電什麼時候有400我不知道啊

都市傳說：被遺忘的股票總是最賺的那一支