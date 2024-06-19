李國修《莎姆雷特》再現！經典陣容「睽違10年」合體

記者許逸群／台北報導

演出至今超過30年，李國修紀念作品《莎姆雷特》今年將再度登場！演員組合堪稱經典中的經典，屏風子弟兵全員到齊，由曾國城、唐從聖、鍾欣凌、朱德剛、陳大天、吳怡霈、亮哲及阿喜等超狂陣容，其中曾國城、鍾欣凌、朱德剛更是睽違10年再度合體飆戲。

▲《莎姆雷特》記者會。（圖／寬宏藝術提供）

主要演員今（19日）齊聚一堂舉辦開賣記者會，曾國城表示：「《莎姆雷特》可以說是集各家之大成，是戲中戲的經典！非常考驗演員在角色切換的能力，看過這齣戲二刷、三刷的人不計其數，第一版到現在演出超過30年，這次非常難得所有核心角色都兜在一起，非常值得一看！」

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唐從聖表示：「我曾經在演戲的時後有被說過很像國修老師的樣子，那我希望這次能夠把國修老師的精神，還有戲的風格再次呈現在這個舞台上，除了自己圓夢也是被城哥打動，像城哥是節目最多的他都接了！因為有他的參與，害我找不到藉口不參加。」

鍾欣凌也說：「《莎姆雷特》是國修老師非常經典作品，所有演員都想逗觀眾大笑，這是我進屏風的第一齣戲，也是我第一次接觸到情境喜劇，真的太炸裂了！」朱德剛則表示：「這齣戲是超乎想像的悲劇編排，出人意料的喜劇呈現。」

▲王月帶著劇中的代表「劍」象徵傳承。（圖／寬宏藝術提供）

記者會上，藝術顧問王月也特別來到現場，帶著劇中的代表「劍」上台，希望能將這麼重要的一把劍，傳授給屏風的子弟兵們，也象徵著子弟兵將帶著這把劍，繼續前行。