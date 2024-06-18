泰BL劇太夯作品量激增！　陸迷妹追星「離開祖國」搬去泰國生活

記者陳芊秀／綜合報導

泰國不僅BL劇爆紅，近年GL劇的人氣也跟著爬升，這波熱潮不僅風靡亞洲，更為自己國家帶來莫大的經濟效益，此現象受到海外媒體關注。更有大陸粉絲為此搬到泰國生活。

▲泰國BL劇風靡亞洲，作品產出量大增，受到海外媒體關注。（圖／翻攝自YouTube）

據英媒《BBC》報導，泰國的BL劇近年風靡亞洲各地，創下巨大的經濟效益，「BL」是和製英語Boys' Love，日本也有無數BL相關的創作與戲劇，不過粉絲認為，日本一季也許只有一部BL劇，有時候會對日本的節目生厭。

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泰國打造男男BL劇，以女性觀眾為主要目標，製作數量大增，2018年僅產出5部，2022年已經產出75部，且製作公司勤於在海外各地舉辦活動。來自大陸的黃冰冰受到偶像劇吸引，從大陸搬到泰國生活。

▲泰國從2018年僅推出5部BL劇，到2022年激增75部。（圖／翻攝自YouTube）

相較於泰國戲劇包容性大，大陸則有BL小說作者因「製作、販賣淫穢物品」被判10年半監禁，廣電單位公告全面禁止耽改劇播出，且表達「杜絕娘炮」等畸形審美的立場。大陸粉絲受訪時坦言，為此會尋找海外的管道來看，沒有辦法也會問別人，自己去下載。

泰國BL劇掀起追星熱潮，男星Saint（蘇帕蓬尤多坎扎納，中文名：黃明明）坦言，自己身為BL演員曾受到歧視，但是感受到現在人們接受度變高了。他也見證BL劇熱潮帶動倡導性別與婚姻平等，而泰國今年有希望通過同性婚姻合法化。