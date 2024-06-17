宋仲基一家再度被拍！首爾散步「幸福同框照」曝光　兒子短腿萌翻

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣演員宋仲基2023年宣布再婚，他近來把重心全部放在家庭上，經常帶著妻兒到處旅遊玩耍，不少網友貼出巧遇他的後記，而他每次都會親切合照。忙著享受天倫的他，近日，又有網友在首爾拍到宋家一家三口，他與妻子凱蒂露易絲桑德斯（Katy Louise Saunders）一起推著娃娃車走在路上，夫妻倆未刻意戴口罩遮住五官，馬上引起關注。

▲宋仲基一家再度被拍，首爾散步的幸福同框照曝光。（圖／翻攝自小紅書）



宋仲基17日再度被網友拍到近況照，他與妻子凱蒂趁著閒暇時間，帶著兒子一起外出散步，他推著娃娃車，妻子則是將長髮綁成包包頭陪伴在側，照片裡雖沒有拍到小孩的五官，但兒子露出小小的短腿，令網友直呼「融化了」、「終於看到小小宋的腳了」。

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事實上，他5月才在公園被粉絲巧遇，面對熱情的粉絲打招呼，他臉上帶著親切笑意，只是小孩也在一旁，他不忘請粉絲別拍到兒子，相當保護家人隱私。

▲宋仲基近來把重心放在家庭上。（圖／翻攝自經紀公司HighZium Studio IG）



近來都在陪家人的他，17日難得傳來新作品消息，韓媒指出他的下部戲劇《MY YOUTH》（韓文：마이 유스）很有可能與百變影后千玗嬉，對此經紀公司HighZium Studio承認有收到戲劇演出邀約提案，但仍在討論中。