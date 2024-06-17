啦啦隊小許瑋甯被當面嫌「怎連她都拍」　高EQ回應：請你們忍耐

記者蔡宜芳／綜合報導

「浮誇甜心」謝凱蒂是中信兄弟隊啦啦隊成員，因為混血外貌，也有「小許瑋甯」的封號。她15日透露，有球迷在攝影時討論說「竟然連謝凱蒂都拍」，把她當成無可奈何下的拍攝對象，不過，謝凱蒂對此也給予相當高情商的回應，引網友紛紛聲援。

▲謝凱蒂擁有「小許瑋甯」的封號。（圖／翻攝自Instagram／imkatyhsieh）

謝凱蒂在Threads透露，前一天球賽結束後，她從朋友那聽聞拿專業相機的球迷之間的對話，「A：哎唷！你竟然連謝凱蒂都拍」、「B：沒辦法！前面沒人了啊」。謝凱蒂坦言，這是有點殘忍的事實，朋友原本也怕她聽了會難過，不過，她仍高EQ回應說：「這樣子的對話，好像也只能習慣。只能說抱歉啦！因為我們的站位是輪流的，請你著（們）忍耐。」

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▲謝凱蒂發文。（圖／翻攝自Threads／imkatyhsieh）

謝凱蒂的PO文發出後，引來不少網友留言表示「我最喜歡拍浮誇的凱蒂了」、「如果前面是凱蒂我真的會拍爆」、「如果對這個女孩沒興趣，乾脆不要拍好了，前面沒人可以往其它方向拍啊」、「不識貨，凱蒂哪裡不好了？這裡不是選美比賽，不需要踩一捧一欸」。

【謝凱蒂全文】

再度聽到殘忍的事實

昨天的球賽

有朋友聽到大砲哥之間的對話

不知道要不要跟我說

怕我聽了會難過

A：哎唷！你竟然連謝凱蒂都拍

B：沒辦法！前面沒人了啊！

這樣子的對話

好像也只能習慣

只能說抱歉啦

因為我們的站位是輪流的

請你著忍耐