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海爾希爆「與山豬、周海媚同病」！曾3次流產　光頭照曝光：活著很幸運

記者黃皓瑋／綜合報導

29歲的美國女星海爾希（Halsey）曾多次入圍葛萊美獎，也曾與南韓天團BTS驚喜跨海合作。近期她突然在IG寫下「很幸運能活著」，疑似自曝罹患癌症與自體免疫疾病「紅斑性狼瘡」，引發關注。其實她近年屢傳身體出狀況，2016年被診斷患有「子宮內膜異位症」，又經歷過3度流產，直到2021年才順利產下1子。

（外送稿用）▲▼海爾希。（圖／翻攝自IG／iamhalsey）

▲海爾希疑似罹患癌症及紅斑性狼瘡。（圖／翻攝自IG／iamhalsey）

海爾希近期發行新專輯“The End”，5日她在IG發文寫下：「說來話長，我很幸運能活著；短話長說，我寫了1張專輯。」同時曬出多段短片，包含在醫院抽血、躺在病床上休息，以及頭髮剃光的模樣，畫面曝光後吸引超過200萬人關注，許多網友紛紛留言為她打氣。

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此外，海爾希也在文末標記了狼瘡研究聯盟（Lupus Research Alliance），以及白血病與淋巴癌協會（Leukemia & Lymphoma Society），疑似暗示自己的病況，其中狼瘡（紅斑性狼瘡）也是已故藝人山豬、周海媚曾罹患的疾病，有「不死癌症」之稱。

▲海爾希升格當媽。（圖／翻攝自海爾希IG）

▲海爾希歷經3次流產，2021年產下1子。（圖／翻攝自IG／iamhalsey）

其實，海爾希近年身體頻頻亮紅燈，據外媒《BBC》報導，她曾坦言自己「成年後大部分的時間都在生病」，2016年時被診斷出子宮內膜異位症，2022年又自曝罹患鬆皮症、乾燥症等疾病。她也經歷過3次流產，其中1次更發生在她演唱會登台前，然而她當時卻透過吞止痛藥、包尿布，強撐著完成演出，令粉絲相當不捨。

▼海爾希IG貼文（翻攝自IG／iamhalsey。如遭刪除請見諒）

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