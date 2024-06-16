49歲崔智友被勸「再生一胎兒子」　安英美發言惹議…網：管好自己

記者張筱涵／綜合報導

南韓諧星安英美遠距離婚姻3年，一直都很想要孩子的她去年生下寶貝兒子，今年重回演藝事業擔任《超人回來了》新主持人，不過在預告稿中和崔智友的對話引起網友不滿。

▲安英美問崔智友問題惹議。（圖／翻攝自Instagram／choijivvoo、an_zzang）



安英美主持《超人回來了》，最新一集邀請到育有1女的崔智友，兩人聊育兒經聊得不亦樂乎，不過在南韓媒體新聞稿中，提到了她對對方說「姐姐，第二胎就生兒子怎麼樣呢」，展現了「生育傳教士」稱號的一面，但這樣的提問引起了南韓網友不滿。

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相關新聞下可見網友表示「管好妳自己就好吧」、「不管是她自己說出口的還是劇本寫的，都讓人覺得很糟糕也很沒禮貌」、「這就是典型的生兒子的媽媽」、「自己的家族計畫自己會看著辦的，不要管太多吧」、「安英美最近真的常說些奇怪的話，拜託就乖乖待著吧」。

▲韓網反應。（圖／翻攝自theqoo／翻譯自《ETtoday星光雲》）



崔智友43歲結婚，並在45歲順利產下1女，因為是高齡產婦的關係，宣布懷孕消息時受到外界廣大祝福，當時經紀公司更說「她對上天賜予的禮物心存感激，健康幸福地專注於胎教」，今年49歲的她被勸再懷孕一事，掀起這次網友討論。