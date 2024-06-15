YTR尼克岳父離世！　哽咽PO全家福照吐思念

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber尼克和香港老婆Ashly結婚4年，婚後育有1個女兒，夫妻倆平時用心經營YouTube頻道，8日他突然發文透露，收到岳父住院的病危通知，祈禱情況好轉。未料，尼克今（15）日卻上傳一段影片坦言，岳父已在醫院安詳地離開了。

▲尼克岳父過世。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

尼克今（15）日在YouTube頻道上傳一支名為「Ashly爸爸離開了」的影片，他坦言，岳父在離開時的氣息及心跳是逐漸減緩直到結束，同時也表示，他與老婆及岳母都很感謝各大網友及朋友們的支持及鼓勵。尼克透露，這支影片是岳母提議拍攝的，因為對方希望再做一支影片上傳到頻道來紀念老公。

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▲Ashly坦言爸爸離開時她很冷靜。。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

影片中，尼克唸出Ashly寫給大家的一封信，她在信中透露：「爸爸離開的前一晚，我一直在他身旁握著他的手。每當爸爸感到疼痛和不適時，他都會把我的手抓得很緊。他在痛苦的邊緣苦苦的掙扎，我卻沒有什麼可以為他做的，只能輕輕的在他耳邊說『我會陪著他』。」表示慶幸爸爸離開時很安詳，同時也感謝大家的關心。

▲尼克岳父過世。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

Ashly坦言，在爸爸離開的當下她很冷靜，沒有崩潰或大哭，只是微微哽咽，「因為媽媽現在只能依靠我，所以我把悲傷的情緒收起來，安慰難過的媽媽，以及理智地處理爸爸的身後事。」最後，Ashly在信中感謝每位善良的留言，「你們種下的每個善因都會開花，也一定會結出善果。祝福各位身體健康、幸福美滿、心想事成。」