ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

YTR尼克岳父離世！　哽咽PO全家福照吐思念

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber尼克和香港老婆Ashly結婚4年，婚後育有1個女兒，夫妻倆平時用心經營YouTube頻道，8日他突然發文透露，收到岳父住院的病危通知，祈禱情況好轉。未料，尼克今（15）日卻上傳一段影片坦言，岳父已在醫院安詳地離開了。

▲尼克（圖／翻攝自YouTube／尼克）

▲尼克岳父過世。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

尼克今（15）日在YouTube頻道上傳一支名為「Ashly爸爸離開了」的影片，他坦言，岳父在離開時的氣息及心跳是逐漸減緩直到結束，同時也表示，他與老婆及岳母都很感謝各大網友及朋友們的支持及鼓勵。尼克透露，這支影片是岳母提議拍攝的，因為對方希望再做一支影片上傳到頻道來紀念老公。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲尼克岳父過世。（圖／翻攝自YouTube／尼克&Ashly）

▲Ashly坦言爸爸離開時她很冷靜。。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

影片中，尼克唸出Ashly寫給大家的一封信，她在信中透露：「爸爸離開的前一晚，我一直在他身旁握著他的手。每當爸爸感到疼痛和不適時，他都會把我的手抓得很緊。他在痛苦的邊緣苦苦的掙扎，我卻沒有什麼可以為他做的，只能輕輕的在他耳邊說『我會陪著他』。」表示慶幸爸爸離開時很安詳，同時也感謝大家的關心。

▲尼克岳父過世。（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱）

▲尼克岳父過世。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

Ashly坦言，在爸爸離開的當下她很冷靜，沒有崩潰或大哭，只是微微哽咽，「因為媽媽現在只能依靠我，所以我把悲傷的情緒收起來，安慰難過的媽媽，以及理智地處理爸爸的身後事。」最後，Ashly在信中感謝每位善良的留言，「你們種下的每個善因都會開花，也一定會結出善果。祝福各位身體健康、幸福美滿、心想事成。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

獨／直擊篠崎泫「超短熱褲」探監Toyz！白皙長腿外露　貼心陪男友媽

獨／直擊篠崎泫「超短熱褲」探監Toyz！白皙長腿外露　貼心陪男友媽

賴冠霖正式宣布退圈！「與公司解約」轉幕後　喊話粉絲：我從沒有跪過

賴冠霖正式宣布退圈！「與公司解約」轉幕後　喊話粉絲：我從沒有跪過

林襄這張無碼真的猛！「透視內衣」神秘三角看光　12萬人看傻：能播嗎

林襄這張無碼真的猛！「透視內衣」神秘三角看光　12萬人看傻：能播嗎

Makiyo離婚1年約砲23歲鮮肉！「只做1次」男方大暈船　私密房事曝光

Makiyo離婚1年約砲23歲鮮肉！「只做1次」男方大暈船　私密房事曝光

「亞洲一線男星」是Gay被阿姨包養！　狗仔爆5身分線索：涉黑社會

「亞洲一線男星」是Gay被阿姨包養！　狗仔爆5身分線索：涉黑社會

「爺孫戀」林靖恩消失半年短髮露面！　曬自拍照4字曝近況

「爺孫戀」林靖恩消失半年短髮露面！　曬自拍照4字曝近況

陶晶瑩驚傳「坐輪椅」健康亮紅燈！　被愛女推著走畫面流出

陶晶瑩驚傳「坐輪椅」健康亮紅燈！　被愛女推著走畫面流出

唐治平母亡11天仍拒認屍！友嘆「後事全卡關」：他沒報失蹤　最新進度曝

唐治平母亡11天仍拒認屍！友嘆「後事全卡關」：他沒報失蹤　最新進度曝

謝和弦公布中國公司砸千萬邀FB發文　波特王曝「最終目標」

謝和弦公布中國公司砸千萬邀FB發文　波特王曝「最終目標」

米可白、江宏傑互擁甜笑　第二次再結就不會離了

米可白、江宏傑互擁甜笑　第二次再結就不會離了

雷／《戀愛兄妹》他們真的交往了！這2人被罵爆⋯網傻眼：變鬼故事

雷／《戀愛兄妹》他們真的交往了！這2人被罵爆⋯網傻眼：變鬼故事

YTR小象「成都拍片」遭出征反擊了！　怒曬機票訂單打臉酸民

YTR小象「成都拍片」遭出征反擊了！　怒曬機票訂單打臉酸民

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

獨／直擊篠崎泫「超短熱褲」探監Toyz！白皙長腿外露　貼心陪男友媽

賴冠霖正式宣布退圈！「與公司解約」轉幕後　喊話粉絲：我從沒有跪過

林襄這張無碼真的猛！「透視內衣」神秘三角看光　12萬人看傻：能播嗎

Makiyo離婚1年約砲23歲鮮肉！「只做1次」男方大暈船　私密房事曝光

「亞洲一線男星」是Gay被阿姨包養！　狗仔爆5身分線索：涉黑社會

「爺孫戀」林靖恩消失半年短髮露面！　曬自拍照4字曝近況

陶晶瑩驚傳「坐輪椅」健康亮紅燈！　被愛女推著走畫面流出

唐治平母亡11天仍拒認屍！友嘆「後事全卡關」：他沒報失蹤　最新進度曝

謝和弦公布中國公司砸千萬邀FB發文　波特王曝「最終目標」

米可白、江宏傑互擁甜笑　第二次再結就不會離了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Ashly, 尼克, 這群人, YouTuber, 網紅, 過世

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 魚乾陷波特王風波生計受影響！「被壓著打」怒回擊：看我好欺負沒完沒了
  2. 蕾菈打卡上海認了「收到邀請」！　遭疑拿酬勞急撇清：都自己付
  3. 金曲35／滅火器曝「不敢不報名」原因　楊大正認：隨時可結紮
  4. 祈錦鈅懶理大外宣爭議「有些人討厭和平」！　網紅開酸：講狗屁話
  5. 華莎想來台Long Stay：死之前去九份　聽聞「台灣灶腳冠軍」驚呆了
  6. YTR尼克岳父離世！　哽咽PO全家福照吐思念
  7. 王思聰不甩私生女風波！　日本街頭「甜蜜勾肩新女友」目擊照曝光
  8. 周星馳推抖音劇《金豬玉葉》賺1.27億！　粉絲曝超真實評價
  9. 白靈火辣宣傳！辣穿「小布遮兩點」綁脖比基尼　渾圓雙球超美
  10. 一粒古裝照仙氣逼人！「死亡角度」也沒崩　網噴鼻血：這男生最愛

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366