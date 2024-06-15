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尼克妹「公開露臉2大主因」！　認了5年前入鏡是失誤…結果超意外

記者劉宜庭／綜合報導

知名網紅尼克妹（芮尼、Rainie）近日在社交平台上發文，解釋了她從不露臉到公開露臉的心路歷程。她表示，最初是在哥哥的YouTube影片中「不小心」入鏡，意外地引起了一些討論，隨著時間的推移，兄妹倆與Ashly一起拍攝了許多影片、經營IG，分享自己喜愛的事物，逐漸找到了露臉的勇氣和信心。

▲尼克妹「公開露臉2大主因」！　認了5年前入鏡是失誤：超意外。（圖／翻攝自尼克妹IG）

▲尼克妹「公開露臉2大主因」！　認了5年前入鏡是失誤：超意外。（圖／翻攝自尼克妹IG）

▲尼克妹正式和面具告別。（圖／翻攝自尼克妹IG）

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當初尼克妹選擇不露臉，原因主要有兩個，一是因為當時還在讀書，二是因為對自己的外貌缺乏自信。她坦言，當時的自己很在意別人對她的看法，不想成為討論的焦點。然而，隨著與粉絲的互動增加，她開始感受到分享的快樂，但不露臉的限制也讓她感到困擾。經過一年的思考和準備，她最終決定正式露臉，雖然過程中也有過緊張和擔心。

▲尼克妹「公開露臉2大主因」！　認了5年前入鏡是失誤：超意外。（圖／翻攝自尼克妹IG）

▲尼克妹「公開露臉2大主因」！　認了5年前入鏡是失誤：超意外。（圖／翻攝自尼克妹IG）

▲尼克妹原本一直刻意藏臉，直到今年初才正式公開。（圖／翻攝自尼克妹IG）

文中，尼克妹強調，隨著年紀增長，學會了找到適合自己的生活方式和風格，也更能理解並接受自己的個性和優缺點，「自信本就是該自己給自己的！」她不再因為別人的負面評論而自我檢討，反而更加肯定自己的價值。她也藉由自身經驗，鼓勵粉絲不要讓他人的看法影響自己，應該做自己喜歡的事，穿自己喜歡的衣服，接受自己的不完美。

最後，尼克妹表示，正式露臉後雖然會有不同的評價，但相信真正喜歡她的人依然會支持她，希望每個人都能勇敢做自己，不被外界的聲音左右：「我正式的跟這個面具告別，有點不完美也沒關係。」這份自信和坦然的態度，獲得了許多粉絲的共鳴和支持。

▲尼克妹「公開露臉2大主因」！　認了5年前入鏡是失誤：超意外。（圖／翻攝自尼克妹IG）

▲尼克妹「公開露臉2大主因」！　認了5年前入鏡是失誤：超意外。（圖／翻攝自尼克妹IG）

▲尼克妹「公開露臉2大主因」！　認了5年前入鏡是失誤：超意外。（圖／翻攝自尼克妹IG）

▲尼克妹擁有搶眼外型，在IG累積超過6.7萬人追蹤。（圖／翻攝自尼克妹IG）

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尼克妹, 芮尼, Rainie, 尼克, Ashly

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