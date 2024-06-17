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小孟老師／6月17日星座運勢　「金牛相遇真愛」射手蛻變人氣王

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：間接尋求協助
感情：風和日麗晴朗
財運：手握現金機會
幸運色：棕色
貴人：雙子
小人：處女

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雙子座

工作：靈活適應變化
感情：對方積極邀約
財運：利用空閒賺錢
幸運色：金色
貴人：牡羊
小人：金牛

天秤座

工作：放下舊有成見
感情：呵護甜蜜溫馨
財運：可望求財得財
幸運色：棕色
貴人：雙魚
小人：天蠍

【土象星座】

魔羯座

工作：主管不再刁難
感情：眾人的開心果
財運：控制消費誘惑
幸運色：咖啡色
貴人：獅子
小人：射手

金牛座

工作：勤奮取得成果
感情：找到心中真愛
財運：獨特創意投資
幸運色：白色
貴人：巨蟹
小人：牡羊

處女座

工作：完成歷史鉅作
感情：取得重要機會
財運：資金獲得解套
幸運色：金色
貴人：金牛
小人：天秤

【水象星座】

巨蟹座

工作：善於汲取經驗
感情：相處輕鬆愉快
財運：順利獲得利益
幸運色：紅色
貴人：魔羯
小人：雙魚

天蠍座

工作：擔任更高職位
感情：異性主動幫忙
財運：理性看待收支
幸運色：粉紅色
貴人：射手
小人：魔羯

雙魚座

工作：成為領域專家
感情：攀上幸福巔峰
財運：分散投資管理
幸運色：灰色
貴人：天秤
小人：獅子

【火象星座】

牡羊座

工作：迎接高度挑戰
感情：照顧親友家人
財運：獲得賺錢商機
幸運色：黑色
貴人：天蠍
小人：巨蟹

獅子座

工作：同理心好服務
感情：無怨無悔付出
財運：穩健資金買賣
幸運色：粉紅色
貴人：處女
小人：水瓶

射手座

工作：減少分心事項
感情：人氣指數攀升
財運：建立儲蓄計劃
幸運色：淡藍色
貴人：水瓶
小人：雙子

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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